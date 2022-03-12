TFF'den açıklama: Hakemlerin görev iadesi olmamıştır

Türkiye Futbol Federasyonu, 13 hakemin Süper Lig görev listesinden çıkarılma kararını eleştiren Medipol Başakşehir'e internet sitesinden yanıt verdi. TFF tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Medipol Başakşehir Futbol Kulübü tarafından, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29. hafta atamalarına ilişkin olarak, gerçekle hiçbir ilgisi olmayan senaryolar üzerinden bazı sorular yöneltilmiştir.

Öncelikle herhangi bir hakemimizin görev iadesi söz konusu olmamıştır. Somut bir bilgi olmadan, hakemlerimizi ayrıştıracak tutum ve yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değildir, kulüplerimizin böyle bir hakkı da yoktur.

Ayrıca hatırlatmak isteriz ki, MHK tarafından yeni klasmanların belirlenmesinden itibaren, haksız, mesnetsiz değerlendirmeler ve hayal ürünü komplo teorileri ile hakemlik müessesi yıpratılmak istenmekte ve hedef gösterilmektedir.

Maalesef oluşturulmak istenen güvensizlik ortamı, sadece hakemlerimize değil Türk futbolunun saygınlığına zarar vermektedir.Hakemlerimize güvenimiz ve kalan haftalarda en iyi şekilde görevlerini yapacaklarına inancımız tamdır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız"

BAŞAKŞEHİR'İN TFF'YE YÖNELTTİĞİ SORULAR:

- Hangi objektif performans kriterlerine göre bazı hakemler liste dışı kalmış, bazıları görevlerine devam etmektedir?

- Bu karar alınırken performans hariç başka kriterler göz önüne alınmış mıdır?

- Neden bu liste sezon başı ya da devre arası yerine ligin bitimine 10 hafta kala değiştirilmiştir?

- Pazartesi maç yöneten hakemler Salı günü nasıl liste dışı kalmıştır? Her şey bir günde mi planlanmıştır?