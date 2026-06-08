TFF'den Aziz Yıldırım'a tebrik mesajı!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Kulübünde başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım'ı tebrik etti.
Giriş: 08 Haziran 2026 - 00:07 Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım'ı tebrik eden bir mesaj yayımladı.
TFF'nin resmi internet sitesinde yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Fenerbahçe Spor Kulübü'nde bugün yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ardından başkanlığa seçilen Sayın Aziz Yıldırım'ı ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz."
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