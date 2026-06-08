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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe TFF'den Aziz Yıldırım'a tebrik mesajı!

        TFF'den Aziz Yıldırım'a tebrik mesajı!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Kulübünde başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım'ı tebrik etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 00:07 Güncelleme:
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        TFF'den Aziz Yıldırım'a tebrik mesajı!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım'ı tebrik eden bir mesaj yayımladı.

        TFF'nin resmi internet sitesinde yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

        "Fenerbahçe Spor Kulübü'nde bugün yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ardından başkanlığa seçilen Sayın Aziz Yıldırım'ı ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz."

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