        TFF'den bahis soruşturmasında 32 müsabaka temsilcisine men cezası! - Futbol Haberleri

        TFF'den bahis soruşturmasında 32 müsabaka temsilcisine men cezası!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis oynadıkları tespit edilen ve 2 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan 32 müsabaka temsilcisinin cezalarını onadı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 20.01.2026 - 14:09 Güncelleme: 20.01.2026 - 14:09
        32 müsabaka temsilcisine men cezası!
        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında 32 müsabaka temsilcisine 2 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası verildiğini duyurdu.

        TFF'den yapılan açıklamada, bahis eylemi nedeniyle PFDK'ye sevk edilen 32 temsilcinin 2-12 ay men cezasına çarptırıldığı belirtildi.

        Disipline gönderilen bir temsilci hakkında ise idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devam edilmesine karar verildiği aktarıldı.

