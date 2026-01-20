TFF'den bahis soruşturmasında 32 müsabaka temsilcisine men cezası!

'Ağaç tünel yol'da, kar yağışı sonrası ortaya çıkan manzara görüntülendi

Bartın ile Karabük arasında iki tarafı ağaçlarla kaplı olan ve 'Ağaç tünel yol' olarak bilinen kara yolunda, kar yağışıyla birlikte ortaya çıkan manzara, dron ile görüntülendi.