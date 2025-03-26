TFF'den Ceyhun Kazancı açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Başkanvekili Ceyhun Kazancı'nın görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

Türkiye Futbol Federasyonu'nda Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Millî Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak hizmet veren Sayın Ceyhun Kazancı görevinden istifa etmiştir.

Türk futboluna sağladığı katkılar nedeniyle Sayın Ceyhun Kazancı'ya teşekkür eder, çalışma hayatında başarılar dileriz.

Boşalan yönetim kurulu asıl üyeliğine, yönetim kurulu yedek üye Sayın Tahir Ediz Kıray'ın getirilmesine karar verilmiştir. Sayın Kıray'a görevinde başarılar dileriz.

Yazılı bir açıklama yapan Ceyhun Kazancı, "18 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak başladığım görevimden, gördüğüm lüzum üzerine istifa etmiş bulunuyorum. Bu ayrılığın iki tarafa ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Görevim süresince yanımda olan, destek veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

TFF yönetimi, milli maçlar öncesinde yaptığı toplantıda bu konuyu da görüşürken, başkan İbrahim Hacıosmanoğlu dışında diğer yönetim kurulu üyeleri ikiye bölünmüş durumdaydı. Bir kısmı yerli, diğer bir kısmı ise yabancı hakem demişti. Yönetim kurulunda oyların eşit çıktığı bilgisi mevcuttu.

Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "Şimdi bir kez daha yabancı kararı alırsak bu taleplerin önüne geçemeyiz" düşüncesinde olduğu öğrenildi.

Beşiktaş, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakeminin yabancı olması yönünde TFF'ye resmi başvuruda bulunmuştu. Önceki gün de kulübün sitesinden yapılan açıklamada bu çağrı tekrarlanırken, TFF'ye "Adaletsizliğin altına imza atmayın" şeklinde mesaj verilmişti.