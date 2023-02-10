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TFF Kadınlar 3. Lig kulüplerinden 5 Ocak Demirspor futbolcusu Elif Berra Uzun ve Beykentspor oyuncusu Buse Coşkun'un 10 ilde hissedilen ve ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiklerini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

"TFF Kadınlar 3. Lig kulüplerinden 5 Ocak Demirspor futbolcusu Elif Berra Uzun'un ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Elif Berra Uzun'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve 5 Ocak Demirspor camiasına başsağlığı dileriz.

Bu vesileyle bir kez daha depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun, bu acılar bir daha yaşanmamak üzere son bulsun.

TFF Kadınlar 3. Lig kulüplerinden Beykentspor futbolcusu Buse Coşkun'un ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Buse Coşkun'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Beykentspor camiasına başsağlığı dileriz.

Bu vesileyle bir kez daha depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun, bu acılar bir daha yaşanmamak üzere son bulsun."