TFF, Fuzul Tasarruf Finansman ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fuzul Tasarruf Finansman ile milli takımlar ana sponsorluğu için anlaşma imzaladı.

Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Fuzul Tasarruf Finansman Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, TFF yönetim kurulu üyeleri ve davetliler katıldı.

Toplantıda konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yaklaşan ramazan ayının İslam alemine hayırlı olmasını dileyerek, "Birlik ve beraberliğimizin en güzel örneklerinin yaşandığı ramazan ayının birlikteliğimizi daha da güçlendirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Değerli bir işbirliğine imza attıklarının altını çizen Hacıosmanoğlu, şunları söyledi:

"Bu işbirliği sadece bugünü değil, yarını da inşa etmenin bir parçası. Genç nüfusumuz ve coğrafi konumumuz bize büyük bir sorumluluk yüklüyor. Şeffaf ve sürdürülebilir bir yönetim anlayışıyla Türk futbolunu ileri taşımayı hedefliyoruz. Milli takımımız da bu hedefin yüzüdür. Onlar, milletin umududur ve çocukların en güçlü ilham kaynağıdır. Milli takımın başarısını kalıcı kılacak her işbirliği bizim için çok önemlidir. Alanında en güçlü kuruluşlardan birisi olan Fuzul ile kıymetli bir anlaşma yapıyoruz. Topluma değer katan vizyonuyla Fuzul, futbolumuzun gelişine kazanımlar sağlayacaktır. Kendilerine değerli destekleri için şükranlarımı sunuyorum. Anlaşma her iki taraf için de hayırlı olsun."

Sponsor firmanın değerli katkısının olduğunu da vurgulayan Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'na katılması durumunda desteklerin artacağına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Allah'ın izniyle Dünya Kupası'na gideceğiz. 'Bizim Çocuklar' hem Dünya Kupası'na gidip hem de güzel işler yaptığında mevcut sponsorların ve destek vermek isteyenlerin işi zor olacak. Bu durum katlayarak ilerleyecek. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gidersek gönülden cezalarını keseceğiz."