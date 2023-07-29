TFF ile 2023-2024 lig fikstürü çekildi! Süper Lig ne zaman başlıyor?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'in başlayacağı tarihi açıkladı. Süper Lig'de 2023-2024 sezonu fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Böylelikle sezonun ilk ve ikinci yarısında oynanacak maç tarihleri belli oldu. Peki, "Süper Lig ne zaman başlıyor?" İşte 2023-2024 Süper Lig sezonunun başlayacağı tarih...
Süper Lig maçları ilk düdük sesi ile başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen kura çekiminin ardından hafta hafta lig fikstürü netlik kazandı. Peki, "Süper Lig ne zaman, hangi tarihte başlıyor?" İşte TFF ile Süper Lig ilk hafta maçları ve konuya ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Süper Lig ve TFF 1. Lig, 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.
Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.
SÜPER LİG’DE İLK HAFTA
Kayserispor - Galatasaray
Pendikspor - Hatayspor
Kasımpaşa - MKE Ankaragücü
Alanyaspor - Başakşehir