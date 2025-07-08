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        Haberler Spor Futbol TFF Olağan Mali Genel Kurulu toplanıyor! - Futbol Haberleri

        TFF Olağan Mali Genel Kurulu toplanıyor!

        Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali Genel Kurulu, yarın Ankara'da düzenlenen toplantıda gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 10:41 Güncelleme: 08.07.2025 - 10:41
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        TFF Olağan Mali Genel Kurulu toplanıyor!
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali Genel Kurulu, yarın Ankara'da gerçekleştirilecek.

        Ankara JW Marriott Oteli'nde yapılacak genel kurul, saat 11.00'de başlayacak. Çoğunluk sağlanamaması durumunda olağan mali genel kurul 10 Temmuz Perşembe günü aynı yer ve saatte yapılacak. Bu toplantıda da çoğunluk sağlanamazsa genel kurul aynı yer ve saatte 17 Temmuz Perşembe günü çoğunluk aranmaksızın düzenlenecek.

        TFF Olağan Mali Genel Kurulu'nda denetleme kurulunun 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 dönemlerine ait faaliyetleri, ibra için üyelerin oylarına sunulacak.

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