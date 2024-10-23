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        Haberler Ekonomi Teknoloji TFF şikayetleri nedeniyle Blogspot’a erişim engeli getirildi - Teknoloji Haberleri

        TFF şikayetleri nedeniyle Blogspot’a erişim engeli getirildi

        Google'ın ücretsiz blog platformu Blogger'ın alan adı blogspot.com, TFF talebi üzerine Türkiye'de erişime engellendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 09:55 Güncelleme: 23.10.2024 - 09:55
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        Blogspot'a yine erişim engeli getirildi
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        Kişisel blog oluşturulması amacıyla hayata geçirilen Blogger’ı korsan maç yayıncıları etkin şekilde kullanıyor.

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), korsan maç yayınlarının önüne geçmek için 22 Ekim 2024 tarihli ve 047-05 sayılı kararıyla Blogpsot.com erişim yasağı uyguladı. Erişim engeli kararının ardından tüm Blogspot adreslerine erişim durduruldu.

        2008 yılında 4 gün 2011 yılında ise 3 ay Digiturk’ün başvurusu üzerine engellenen Blogspot.com'un bu sefer ki erişim engeli yasağının ne kadar süreceği ise bilinmiyor.

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