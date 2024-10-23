TFF şikayetleri nedeniyle Blogspot’a erişim engeli getirildi

Kişisel blog oluşturulması amacıyla hayata geçirilen Blogger’ı korsan maç yayıncıları etkin şekilde kullanıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), korsan maç yayınlarının önüne geçmek için 22 Ekim 2024 tarihli ve 047-05 sayılı kararıyla Blogpsot.com erişim yasağı uyguladı. Erişim engeli kararının ardından tüm Blogspot adreslerine erişim durduruldu.

2008 yılında 4 gün 2011 yılında ise 3 ay Digiturk’ün başvurusu üzerine engellenen Blogspot.com'un bu sefer ki erişim engeli yasağının ne kadar süreceği ise bilinmiyor.