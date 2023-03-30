Fuchs Sports, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig yayın haklarını kapsayan sözleşmenin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından feshedildiğini duyurdu. Konuyla ilgili Fuchs Sports'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TFF tarafından 2. ve 3. Lig yayın haklarına ilişkin sözleşmemiz tek taraflı olarak fesih edilmiştir. Yayınların kaldığı yerden devam edebilmesi için çalışmalar sürmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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