TFF’ye saldırıda flaş gelişme! Şüpheli tutuklandı 0:00 / 0:00

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki binasına ateş ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve ev hapsi cezası verilen şüphelilerden Cüneyd Uslu hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulundu. Hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından şüpheli Cüneyd Uslu tutuklanarak cezaevine gönderildi Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan binasında 1 Eylül günü saat 17.50 sıralarında gerçekleşen olayda binaya 5 adet mermi isabet etmişti. Silahı kullandığı belirlenen Cüneyd Uslu hakkında ev hapsi kararı verilerek serbest bırakılmıştı. Olayla ilgili yeni gelişme yaşandı. BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ Habertürk Muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Cüneyd Uslu’nun serbest bırakılması kararına Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtirazın kabul edilmesinin ardından Cüneyd Uslu hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Evinde gözaltına alınan Cüneyd Uslu hakim karşısına çıktı.

TUTUKLANDI Mahkeme Cüneyd Uslu’nun tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. Kararın gerekçesi olarak olay yerinde bulunan yöneticilerin şikayetleri ve merminin yorgun mermi olamayacağı, hedef alınarak ateş edilmiş olabileceği değerlendirildi. "YORGUN MERMİ DEĞİL" Mahkemenin verdiği kararın gerekçesinde şu ifadelere yer verildi: "Müştekilerin şüpheli Cüneyd Uslu’dan şikayetçi oldukları, mermilerden birinin müşteki Hamit Altıntop'un başının yanından geçip duvara isabet ettiği, diğer müştekilerin müşteki Hamit'in yaralandığını düşünüp olay yerine ambulans çağırdıkları, müştekilerin beyanlarında olay sırasında yönetim kurulunun toplantı halinde olduğunu belirlendi."

“HEDEF GÖZETİLEREK ATEŞ EDİLDİ” “Mermilerden birinin toplantı salonuna, diğerinin ise üst kattaki başkanlık makam odasına isabet ettiğini, tesisin büyük bir tesis olmasına rağmen sadece bu iki yere mermi isabet etmesinden de hedef gözetilerek ateş edildiğine inandıklarını beyan ettiklerini, olay yeri inceleme raporu ve olay yerine ilişkin fotoğraflar incelendiğinde mermilerden birinin toplantı odasında yerden 121 cm yükseklikte pencere camını kırıp dikey düzlemde açı oluşturarak duvara saplandı.”

“FEDERASYON BAŞKANIN ODASINA İSABET ETTİ” “Federasyon Başkanına ait oda da merminin yerden 148 cm yükseklikte pencereden girerek duvara saplandığı, bu merminin de dikey açıyla giriş yaptığının tespit edildiği, dolayısıyla olayda yorgun mermiden söz edilemeyeceği, silahın hedef alınarak ateş edildiği hususunda gerek müşteki beyanları, gerekse bu beyanları doğrular nitelikte olay yeri inceleme raporu ve fotoğrafların bulunduğu, olayda ruhsatsız silahın kullanılmış olduğu, tüm bu hususlar dikkate alındı.”