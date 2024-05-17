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        Haberler Yaşam Tharsa Antik Kenti'nde Roma dönemine tarihlenen oda mezar bulundu

        Tharsa Antik Kenti'nde Roma dönemine tarihlenen oda mezar bulundu

        Adıyaman'daki Tharsa Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında, Roma dönemine tarihlenen oda mezar bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 11:09 Güncelleme: 17.05.2024 - 11:09
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        Adıyaman'da oda mezar bulundu!
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        Roma dönemine ait ve içerisinde kaya mezarı bulunan Kuyulu Köyü sınırlarındaki Tharsa Antik Kenti'nde kazı ve temizlik çalışmaları 20 işçiyle sürüyor.

        Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde Roma dönemine ait oda mezara rastlanıldı.

        Adıyaman Müze Müdür Yardımcısı Mustafa Çelik, gazetecilere, kentin bir açık hava müzesi olduğunu söyledi.

        Tharsa Antik Kenti'nde yapılan kazı ve temizlik çalışmalarında oda mezar bulduklarını anlatan Çelik, şöyle konuştu:

        "Burada bu yıl kazı ve temizlik çalışmalarına başladık. Kazı sırasında 1 ana mekan ve 3 arkosoliumdan oluşan oda mezar tespit ettik. Giriş kısmında bukranion olarak tabir ettiğimiz boğa kabartması bulunuyor. Orta kısımda girlant ve rozetler bulunmakta. Bu antik kentin, bulduğumuz bu tür oda mezarlarla turizm cazibesi haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz."

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        #Tharsa Antik Kenti
        #oda mezar
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