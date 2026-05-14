        Haberler Kültür-Sanat Müzik 'The Bodyguard' müzikali İstanbul'a geliyor

        'The Bodyguard' müzikali İstanbul'a geliyor

        Whitney Houston ve Kevin Costner'ın unutulmaz filminde uyarlanan The Bodyguard müzikali BKM ile Zorlu PSM işbirliğiyle İstanbul'a geliyor... Unutulmaz şarkılarıyla The Bodyguard 11 Eylül 2026'da Zorlu PSM'de seyirciyle buluşacak

        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 14:43 Güncelleme:
        Efsane bir hikâye, unutulmaz şarkılar ve büyüleyici bir sahne deneyimi… THE BODYGUARD, 11–20 Eylül tarihleri arasında, yalnızca 10 gün sürecek özel bir seriyle ilk kez Türkiye’de ZORLU PSM sahnesinde izleyiciyle buluşuyor.

        Michael Harrison & David Ian sunumuyla, BKM ile Zorlu PSM iş birliğiyle 10 gün sürecek özel bir seriyle ilk kez İstanbul’a getirilen, uluslararası övgülerle karşılanan hit müzikal THE BODYGUARD, dünya sahnesinin en çok konuşulan prodüksiyonlarından biri olarak Eylül ayında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.

        Orijinal uluslararası cast kadrosu ve dünya turnesindeki prodüksiyonuyla İstanbul’a gelecek olan olan THE BODYGUARD, global sahne deneyimini tüm ihtişamı, enerjisi ve teatral gücüyle birebir yaşatacak. Çarpıcı sahne tasarımı, güçlü orkestrası ve dinamik koreografileriyle yapım, ilk andan itibaren izleyiciyi içine çekerek unutulmaz bir müzikal deneyim vadediyor.

        Etkileyici hikâyesi ve müzik tarihine damga vurmuş ikonik şarkılarıyla THE BODYGUARD; izleyicileri derin duygularla örülü müzikal bir yolculuğa davet ediyor. Aşk, güven, şöhret ve tehlike arasında gidip gelen hikâye, temposunu hiç kaybetmeyen sürükleyici bir sahne anlatısına dönüşüyor.

        MÜZİK TARİHİNİN EN İKONİK HİTLERİ SAHNEDE THE BODYGUARD; “Queen of the Night”, “So Emotional”, “One Moment in Time”, “Saving All My Love”, “Run to You”, “I Have Nothing”, “Greatest Love Of All”, “Million Dollar Bill”, “I Wanna Dance With Somebody” ve “I Will Always Love You” gibi unutulmaz hitleri güçlü canlı performanslarla sahneye taşıyor.

        SEZONUN EN ÇOK KONUŞULACAK SAHNE DENEYİMİ ZORLU PSM’DE Eski bir Gizli Servis ajanı olan Frank Farmer, dünya yıldızı Rachel Marron’ı kimliği belirsiz bir saplantılı hayrandan korumakla görevlendirilir. Disiplinli, kontrollü ve mesafeli bir adam ile sahnelerin göz kamaştıran yıldızının yolları kesiştiğinde, hiçbir şey planlandığı gibi gitmez. Kontrolü elinde tutmaya alışkın bu iki karakter arasında beklenmedik bir bağ doğar: AŞK.

        Whitney Houston ve Kevin Costner’ın başrollerini paylaştığı, Lawrence Kasdan imzalı 1992 yapımı Oscar adaylığı bulunan Warner Bros. filminden uyarlanan THE BODYGUARD; Thea Sharrock rejisi ve Oscar ödüllü Alex Dinelaris’in metniyle ilk kez Londra West End’deki Adelphi Theatre’da sahnelenmiş ve dört Olivier Ödülü’ne aday gösterilmişti.

        Bugüne kadar 15 ülkede ve ABD’de 45 şehirde 3.9 milyondan fazla izleyiciye ulaşan THE BODYGUARD; Hollanda, Almanya, Güney Kore, Kanada, İtalya, Avustralya, İspanya, Fransa, ABD, Avusturya ve Japonya gibi birçok ülkede sahnelendi.

        THE BODYGUARD, 11–20 Eylül tarihleri arasında yalnızca 10 gün sürecek bu özel seri kapsamında Zorlu PSM’de sahnede olacak. Bu muhteşem müzikalin biletleri satışa çıktı!

        THE BODYGUARD GÖSTERİ TARİHLERİ

        11 Eylül 2026: 20:30

        12 Eylül 2026: 15:30 / 20:30

        13 Eylül 2026: 15:30 / 20:30

        14 Eylül 2026: 20:30

        15 Eylül 2026 20:30

        16 Eylül 2026: 20:30

        17 Eylül 2026: 20:30

        18 Eylül 2026: 20:30

        19 Eylül 2026: 15:30 / 20:30

        20 Eylül 2026: 15:30 / 20:30

