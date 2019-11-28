İngiliz The Guardian gazetesinde dün yayınlanan Türkiye'nin insansız hava aracı (İHA) teknolojisine ilişkin habere Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'tan yanıt geldi.

Gazetenin haberinde İngiltere'nin Baykar'a teknoloji ihracatında bulunması nedeniyle Türkiye'nin günümüzde İHA alanında global bir güç haline geldiği öne sürülmüştü.

Bethan McKernan ve Dan Sabbagh imzalı haberde, EDO MBM Technology şirketinin üretmiş olduğu füze kilit sisteminin Baykar'a satıldığı ve bu teknoloji sayesinde Türkiye'nin İHA üretiminde yüksek kapasiteye ulaştığı iddia edilmişti.

İddiaya cevaben Twitter hesabından bir açıklama yapan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "Mekanik kilit. Sizden almıyoruz, hiç almadık. Her koşulda çalışmadığı gibi çok pahalı. Çok daha gelişmişini, uygun maliyete kendimiz özgün tasarlayıp ürettik. Şurasını doğru yazmışsınız, Türkiye SİHA teknolojisinde dünyada ilk 3’te. Kendi göbeğini kendin kes #MilliTeknolojiHamlesi" ifadelerini kullandı.