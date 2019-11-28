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The Guardian'ın İHA iddiasına yanıt

The Guardian gazetesinin Türkiye'nin insansız hava aracı (İHA) alanında önemli bir ülke haline gelmesinde Baykar firmasına satılan İngiliz teknolojisinin etkisi olduğuna yönelik iddiasına yanıt geldi. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter'dan attığı mesajda, silahlı İHA'larda kullanılan teknolojinin yerli ve milli olduğunu vurguladı.

Baykar'dan The Guardian'a yanıt

İngiliz The Guardian gazetesinde dün yayınlanan Türkiye'nin insansız hava aracı (İHA) teknolojisine ilişkin habere Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'tan yanıt geldi.

Gazetenin haberinde İngiltere'nin Baykar'a teknoloji ihracatında bulunması nedeniyle Türkiye'nin günümüzde İHA alanında global bir güç haline geldiği öne sürülmüştü.

Bethan McKernan ve Dan Sabbagh imzalı haberde, EDO MBM Technology şirketinin üretmiş olduğu füze kilit sisteminin Baykar'a satıldığı ve bu teknoloji sayesinde Türkiye'nin İHA üretiminde yüksek kapasiteye ulaştığı iddia edilmişti.

İddiaya cevaben Twitter hesabından bir açıklama yapan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "Mekanik kilit. Sizden almıyoruz, hiç almadık. Her koşulda çalışmadığı gibi çok pahalı. Çok daha gelişmişini, uygun maliyete kendimiz özgün tasarlayıp ürettik. Şurasını doğru yazmışsınız, Türkiye SİHA teknolojisinde dünyada ilk 3’te. Kendi göbeğini kendin kes #MilliTeknolojiHamlesi" ifadelerini kullandı.

 

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