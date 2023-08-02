HBO'nun drama başkanı Francesca Orsi, dizinin yeni sezonunun ne zaman çıkacağı ile ilgili tarih verdi. The Last of Us'ın sezonları arasında en az iki yıl olacağı bilgisi aktarıldı. 15 ocak 2023 tarihinde yayınlanan dizinin ilk sezonunun ardından ikinci sezonunun en geç 2025 yılında yayınlanacağı bildirildi.

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3. SEZON OLACAK MI?

Dizinin 3. sezonu hakkında konuşan Orsi, "Bence Craig ve Neil diziyi nerede sonlandıracaklarını düşünüyolar. Seri için bir 3. sezon fikri olacağı söylentilerini duyduk, ancak bir 3. sezonumuzun olacağının garantisi yok. İkisinin de 3. sezon için bir vizyonları olduğunu biliyorum. Yine de bu yapımın daha fazla sezon yapmaya uygun olup olmadığını henüz bilmiyorum" dedi.