        Haberler Gündem Güncel The Telegraph, Türkiye iddiasını geri çekti | Son dakika haberleri

        The Telegraph, Türkiye iddiasını geri çekti

        İngiliz The Telegraph gazetesi, Türkiye'nin bölgesel politikalarına ilişkin ortaya attığı iddiaları, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) müdahalesi sonrası geri çekti

        Giriş: 13 Nisan 2026 - 19:46 Güncelleme:
        The Telegraph, Türkiye iddiasını geri çekti

        Söz konusu iddialarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın; İran veya Lübnan’a yönelik olası bir saldırıyı 'Türkiye’ye yapılmış sayacağı' ve 'İsrail’in Türkiye tarafından işgal edileceğine' dair açıklamalarda bulunduğu öne sürülmüştü. İsrail destekli sosyal medya hesapları ve çeşitli mecralar tarafından dolaşıma sokulan bu iddia, kısa sürede İngiliz The Telegraph gazetesi tarafından da haberleştirilerek uluslararası boyuta taşındı.

        İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, iddiaların ardından harekete geçerek, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bölgedeki barış, istikrar, huzur ve güvenlik odaklı duruşunu ortaya koydu. Gazete, bunun üzerine içerikleri tüm platformlarından kaldırdı. İçeriği giren editör, sanal medya üzerinden açıklama yaparak özür diledi.

        İsrail’in en etkili medya organlarından biri olan Maariv da İletişim Başkanlığı’nın yalanlama metnini ve gerçek bilgileri yayınladı. Bu gelişme, Türkiye’nin uluslararası dezenformasyon operasyonlarına karşı yürüttüğü hakikat mücadelesinin başarısını gözler önüne serdi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

