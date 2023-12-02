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        Haberler Dünyadan The Weeknd'den (Abel Tesfaye) Gazze'ye 2,5 milyon dolarlık yardım - Magazin haberleri

        The Weeknd'den Gazze'ye 2.5 milyon dolarlık yardım

        Sahne adı 'The Weeknd' olan Kanadalı şarkıcı, söz yazarı ve prodüktör Abel Tesfaye'nin, Gazze'ye 2.5 milyon dolar yardımda bulunacağı açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2023 - 10:21 Güncelleme: 02.12.2023 - 10:21
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        Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), 'The Weeknd' sahne adıyla tanınan ünlü Kanadalı şarkıcı ve 'WFP İyi Niyet Elçisi' Abel Tesfaye'nin, Gazze'ye 2.5 milyon dolar yardımda bulunacağını duyurdu.

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        WFP'den yapılan yazılı açıklamada Tesfaye'nin Gazze'ye yönelik 2.5 milyon dolarlık yardımının yaklaşık 4 milyon gıda paketine tekabül ettiği, bu yardımın 173 bin Filistinli'ye iki haftalık gıda tedariği sağlayacağı kaydedildi.

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        Açıklamada, Abel Tesfaye'nin yardımının açlığın eşiğinde olan 1 milyon Gazzeli'ye yardım ulaştırma çabalarına önemli destek sağlayacağı ifade edildi.

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        WFP'nin şimdiye kadar yaklaşık 764 bin Filistinli'ye gıda yardımı sağladığı belirtilen açıklamada özellikle çatışmaya insani ara verildiğinde yardımların artırıldığı bildirildi.

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        "GAZZE'DEKİ İNSANİ FACİA TAHMİN EDİLENİN ÇOK ÖTESİNDE"

        WFP Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa Bölge Direktörü Corinne Fleischer, "Gazze'deki insani facia tahmin edilenin çok ötesinde. WFP yoğun çaba sarf ediyor ancak Gazze'deki açlıkla mücadele edebilmek için yardımların çok ciddi şekilde artması gerekiyor" mesajını da verdi.

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        Tam adı Abel Makkonen Tesfaye olan 33 yaşındaki şarkıcı, 2021 Ekim'de WFP'nin İyi Niyet Elçileri'nden biri olarak atanmıştı.

        Fotoğraflar: AP, AA

        #The Weeknd
        #gazze
        #Filistin
        #israil
        #Abel Tesfaye
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