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"GAZZE'DEKİ İNSANİ FACİA TAHMİN EDİLENİN ÇOK ÖTESİNDE"



WFP Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa Bölge Direktörü Corinne Fleischer, "Gazze'deki insani facia tahmin edilenin çok ötesinde. WFP yoğun çaba sarf ediyor ancak Gazze'deki açlıkla mücadele edebilmek için yardımların çok ciddi şekilde artması gerekiyor" mesajını da verdi.