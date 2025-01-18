Thomas Reis: Hakem sonuca etki edecek bir karar verdi

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Samsunspor, deplasmanda Beşiktaş ile golsüz berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, “Sonuç sebebiyle çok mutluyum, 1 puan aldık. İkinci yarı zor geçti. İlk yarının ilk 15 dakikasında istediğimiz performansı gösteremedik. Rakip çok fazla rotasyon yaptı. Defansta bazı pozisyonlar yaşadık. Bazı problemler vardı ama daha sonra çok iyi savaştık. Ne yazık ki hakem ikinci sarı kartta maçın sonucuna etki etmek istedi. İkinci sarı karta hemfikir değilim. Ona rağmen ikinci yarıda net bir pozisyonumuz vardı ama değerlendiremedik. Beşiktaş da pozisyonlara girdi. Ama Rick’in önümüzdeki hafta bizimle olmaması bir problem” ifadelerini kullandı.

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"SONUCA ETKİ EDECEK BİR KARARDI"

Genel itibarıyla hakemlerle ilgili çok konuşmayı seven biri olmadığını dile getiren Reis, “Bu akşama benzer bir şeyi Galatasaray maçında yaşadık. Bugün de aynısı oldu. Resmen sonuca etki edecek bir karardı. Bu iki maçta bizim aleyhimize verilen birçok karar oldu. Bugün 1 puan için mutluyuz ama verilen kartla ilgili hemfikir değilim” şeklinde konuştu.