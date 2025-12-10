Thomas Reis: Tarih yazmaya devam etmek istiyoruz

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi 5. hafta mücadelesinde yarın saat 20.45'de Yunan temsilcisi AEK'yı ağırlayacak. Samsunspor’da Teknik Direktör Thomas Reis, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Lider olmanın kendilerini baskı altına almadığını vurgulayan Alman teknik direktör, "Hedefimiz de isteğimiz de ilk 8’de olma yönünde. Hatırlarsanız bundan aylar öncesinde farklı bir Yunan takımına karşı burada bir karşılaşma oynamıştık ve stadımız dolu olmuştu. Mükemmel bir ambiyans vardı. Çok iyi bir performans göstermiştik ancak ne yazık ki istediğimiz performansı alamamıştık. Yarın da farklı bir Yunan ekibine karşı oynayacağız. Takım halinde bu süreçte çok fazla geliştik. Kendimizi çok iyi bir şekilde geliştirdik ve takımımın bu desteği hak ettiğini düşünüyorum. Yarın iyi bir sonuç almamız durumunda tarih yazmaya devam edeceğiz. Bunu defalarca söyledim. Oyuncularımız birçok taraftarı stadyumda gördüğünde onlar için de itici bir güç oluyor. Umarım güzel bir sonuç alır ve olağanüstü bir şekilde tarih yazmaya devam ederiz ve maçtan sonra da taraftarımızla birlikte kutlarız" dedi.

"GALATASARAY MAÇININ İLK YARISINI ÇOK NAZİK OYNADIK"

Namağlup serilerinin 14 maç sonra sona ermesini değerlendiren Thomas Reis, "Özgüvenimiz gayet yerinde ki zaten Galatasaray karşılaşmasından sonra da söylediğim bir şey vardı. İlk yarada ne yazık ki çok nazik oynadık. Rakibimize çok rahat bir oyun oynamasına müsaade ettik. Ancak ikinci yarıda çok güzel bir oyun sergiledik ve çok güçlü bir karakter koyup iyi bir mentalite gösterdik. Tabii, sonunda ne yazık ki bizim adımıza kabul edilmesi çok zor bir karar verildi penaltı pozisyonunda. Eğer takımımız Galatasaray karşısında ikinci yarısında göstermiş olduğu o performansı yarın da gösterebilirse bizim adımıza çok iyi bir fırsat olacağını düşünüyorum galibiyetle ayrılma anlamında. Tabii Galatasaray karşılaşmasında yediğimiz üç gol hakem sebebiyle yediğimiz üç gol değildi. Kendi hatalarımız sebebiyle yediğimiz üç goldü. Ama son karar kabul edilebilir bir karar değildi açıkçası. Belki o karar bizim lehimize verilmiş olsaydı berabere ayrılacaktık" diye konuştu.