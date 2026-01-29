Habertürk
Habertürk
        Thor Saevarsson, gönlünü yine bir Türk'e kaptırdı

        Thor Saevarsson, gönlünü yine bir Türk'e kaptırdı

        Bir dönem oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşayan İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson, tasarımcı Tilbe Çakır ile yeni bir aşka yelken açtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2026 - 13:16 Güncelleme: 29.01.2026 - 13:16
        Gönlünü yine bir Türk'e kaptırdı
        İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson, oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile yaşadığı ilişkiyle uzun süre magazin gündeminde yer almıştı.

        Thor Saevarsson, 2021'de Dilan Çiçek Deniz'e evlenme teklifinde bulunmuştu. Ancak 2022'de beklenen düğün yerine ayrılık haberi gelmişti.

        Thor Saevarsson, gönlünü bir kez daha bir Türk'e kaptırdı. İzlandalı yönetmenin, tasarımcı Tilbe Çakır ile aşk yaşadığı öğrenildi.

        Thor Saevarsson ile Tilbe Çakır, Bali'ye tatile gitti. Çift, aşklarını paylaştıkları fotoğraflarla da gözler önüne serdi.

        #Thor Saevarsson
        #Dilan Çiçek Deniz
