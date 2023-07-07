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Twitter uygulamasına rakip olarak Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in Threads uygulaması kullanıma girdi. Aralarında ünlü isimler ve markaların da yer aldığı Threads platformuna ilk yedi saatte 10 milyon kişi kayıt yaptı. Gelişmelerin ardından "Threads ne demek, ne anlama geliyor?" araştırmaları hız kazandı. İşte Instagram Threads Türkçe anlamı hakkında merak edilenler...