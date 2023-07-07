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        Twitter rakibi Threads kullanıma girdi! Threads ne demek, ne anlama geliyor?

        Threads ne demek, ne anlama gelir araştırmaları hız kazandı. Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarının sahibi olan Meta, Elon Musk'ın sahibi olduğu Twitter'a rakip olarak Threads uygulamasını geliştirdi. 100'den fazla ülkede kullanıma giren Threads'ın anlamı merak konusu oldu. İşte Threads uygulamasının anlamına ilişkin detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 07.07.2023 - 09:33
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        Twitter uygulamasına rakip olarak Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in Threads uygulaması kullanıma girdi. Aralarında ünlü isimler ve markaların da yer aldığı Threads platformuna ilk yedi saatte 10 milyon kişi kayıt yaptı. Gelişmelerin ardından "Threads ne demek, ne anlama geliyor?" araştırmaları hız kazandı. İşte Instagram Threads Türkçe anlamı hakkında merak edilenler...

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        6 TEMMUZ'DA PİYASAYA SÜRÜLDÜ!

        Apple Store'da yerini alan Threads uygulaması, 6 Temmuz itibariyle piyasaya sürüldü.

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        THREADS NEDİR, NE DEMEK?

        Mikro blog sitesi Twitter'a rakip olarak ortaya çıktı. Facebook, Instagram ve WhatsApp uygulamalarının sahibi Mark Zuckerberg, Twitter'a rakip olacak Threads sitesini kullanıma açtı. 

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        THREADS TÜRKÇE ANLAMI NEDİR?

        Threads kelimesi Türkçe'de iş parçacığı anlamına geliyor. İş parçacığı (İng. İngilizce: thread), bilgisayar biliminde, bir işin eş zamanlı olarak işlenen her bir bölümüdür. İş parçacığı ve işlem arasındaki fark bir işletim sisteminden diğerine değişmekle birlikte genel olarak iş parçacığının oluşturuluşu ve kaynakların paylaşılmasıdır.

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