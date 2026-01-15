Habertürk
        THY'den 'Irak seferlerinin durdurulduğu' iddialarına ilişkin açıklama

        THY'den 'Irak seferlerinin durdurulduğu' iddialarına ilişkin açıklama

        Türk Hava Yolları (THY), Irak'ın bazı kentlerine planlanan uçuşlarının süresiz olarak durdurulduğuna ilişkin paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        Giriş: 15.01.2026 - 23:10 Güncelleme: 15.01.2026 - 23:10
        THY'den 'Irak seferlerinin durdurulduğu' iddialarına ilişkin açıklama
        THY'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya ve internet haber mecralarında, "Erbil uçuşlarının süresiz olarak durdurulduğuna" ilişkin gerçeği yansıtmayan paylaşımların yer aldığı belirtildi.

        Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, "İran hava sahasının kapalı olduğu zaman diliminde, Bağdat seferlerimiz operasyonel zorunluluklar doğrultusunda gündüz saatlerine kaydırılmış, seferler icra edilmeye devam etmektedir. Erbil, Süleymaniye ve Basra seferlerimiz ise tarifeye uygun şekilde gerçekleştirilmeye devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

