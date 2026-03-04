Canlı
        THY filosundaki uçak sayısı 531'e ulaştı

        THY filosundaki uçak sayısı 531'e ulaştı

        Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, şirketin filosundaki uçak sayısının 531'e ulaştığını bildirdi.

        Uçak sayısı 531'e ulaştı

        Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "500'üncü uçağımızın filoya katılımını gökyüzüne nakşetmiştik. ​Durmuyoruz, büyüyoruz. ​Bugün filomuzdaki uçak sayısı 531'e ulaştı. 2003 yılında 65 olan uçak sayımız, bugün gururla 531'e yükselmiş durumda. ​Gururla diyoruz ki Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor" ifadesini kullandı.

