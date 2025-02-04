THY'nin Take-Off Cadet Programı 2. pilot adaylığı başvuruları sürüyor!
Türk Hava Yolları'nın yeni mezunlar için sunduğu Take-Off Cadet Programı başvuruları devam ediyor. Programa kabul edilen adaylar, iki yıl süresince kapsamlı bir teorik ve pratik eğitimden geçerek havacılık alanında yetkinlik kazanacak. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar ise THY filosunda ikinci pilot olarak görev yapacak. İşte, THY Take-Off Cadet Programı ile ilgili tüm detaylar…
Türk Hava Yolları (THY), geleceğin ikinci pilotlarını yetiştirmek amacıyla Take-Off Cadet programı için başvuruları kabul etmeye devam ediyor. Bu program kapsamında seçilen adaylardan başarılı olanlar, titiz bir eğitim sürecinden geçerek yaklaşık iki yıl içinde THY filosunda ikinci pilot olarak görev almaya hak kazanacak. Peki, programa kimler başvurabilir ve eğitim süreci nasıl işliyor? İşte başvuru koşulları ve program hakkında merak edilen tüm detaylar…
THY TAKE-OFF CADET PROGRAMI BAŞVURU TARİHLERİ
THY'nin web sitesinden verilen iş ilanına son başvuru günü 4 Nisan 2025, saat 15.00 olarak açıklandı. İlgilenen adayların, başvurularını THY'nin web sitesinden yapması gerekiyor.
2024 THY TAKE-OFF CADET PROGRAMI EĞİTİM SÜRESİ
Başvurusu kabul edilenler adaylar II. Pilot aday adayı yetiştirme programına dahil olacak. 15-18 ay süren teorik ve uygulamalı derslerden oluşan bir eğitimin ardından II. Pilot adayı olarak Türk Hava Yolları bünyesinde yer alan veya iş ortağı konumunda olan yurt içi ve yurt dışındaki uçuş eğitim akademilerinde 3-6 ay süren başka bir eğitim daha alacak.
THY TAKE-OFF CADET PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI
Programın genel başvuru şartları şu şekilde;
- T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak,
- En az lisans derecesi mezunu (örgün veya açık öğretim) olmak,
*Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK denklik belgesi mülakat aşamasında istenmektedir.
*Lisans eğitimi bitirme süresi 5 yılı geçmiş olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Yabancı dil hazırlık sınıfı okuyan adaylar için bu süre 6 yıldır.)
- 31.12.2003 tarihinden önce ve 01.01.1994 tarihinden sonra doğmuş olmak,
- Boy uzunluğunun 160 cm’den kısa, 195 cm’den uzun olmamak ve beden-kitle endeksine (20-30 aralığında) uygun olmak,
- Askerlik hizmetini tamamlamış veya eğitim başlangıç tarihi itibari ile en az 2 yıl tecil ettirebilmeyi taahhüt etmek,
- Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak,
- Daha önce görev aldığı kuruluşlardan disiplinsizlik nedeniyle ayrılmış olmamak,
- Daha önce THY AO ve THY AO‘nun iştirak şirketlerinden disiplinsizlik veya fesih yoluyla ayrılmış olmamak,
- Mavi kart sahibi veya birden fazla vatandaşlığa sahip adaylar için akıcı ve anlaşılabilir derecede Türkçe konuşabiliyor olmak,
- Daha önce herhangi bir pilot eğitim programına katılım sağlamamış olmak (PPL, CPL, ATPL vb.)