THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan Ocak 2019 trafik verilerine göre, toplam yolcu sayısı yılın ilk ayında 5,7 milyon olarak gerçekleşti. Yolcu sayısında iç hatlarda yüzde 3,5 azalış olurken, dış hatlarda yüzde 2,8 artış olarak kayıtlara geçti.
Yolcu doluluk oranı ocak ayında 0,3 puanlık azalışla yüzde 79,5'e geriledi.
Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK),Ocak 2018 döneminde 14,2 milyar iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 2,5 artarak 14,6 milyar olarak gerçekleşti. İç hat uçuşlarda AKK azalışı yüzde 0,7, dış hat uçuşlarda ise AKK artışı yüzde 3,1 oldu.
Ücretli Yolcu Km (ÜYK),geçen yılın ocak ayında 11,4 milyar iken, bu yılın ocak ayında yüzde 2,2 artarak 11,6 milyar oldu. ÜYK iç hat uçuşlarda yüzde 0,8 azalırken, dış hat uçuşlarda ise yüzde 2,7 arttı.
Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Aralık 2018 dönemine kıyasla yüzde 5,2 artış gösterdi.Taşınan kargo-posta, geçen yılın ocak ayında 97 bin 810 ton iken, bu yılın aynı ayında yüzde 14,9 artışla 112 bin 404 tona yükseldi.
Aralık 2018 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında; ÜYK Avrupa'da yüzde 2,2, Afrika'da yüzde 1,6, Orta Doğu'da yüzde 7,8, Uzak Doğu'da yüzde 4,5 arttı.
Yolcu doluluk oranı O&G Amerika'da yüzde 2,7 artış gösterdi, Uzak Doğu'da 1,4 puan ve Kuzey Amerika'da 0,7 puan oldu. Yolcu sayısı da Orta Doğu'da yüzde 9,4, Uzak Doğu'da yüzde 5,8, Afrika'da yüzde 1,3 ve Avrupa'da yüzde 3,2 artış gösterdi.
"REKOR TRAFİK SONUÇLARINA İMZA ATTIK"
Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı, M. İlker Aycı sonuçlarla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
"Geride bıraktığımız yılın neredeyse tamamında rekor trafik sonuçlarına imza attık. Bugün açıkladığımız 2019 yılının ilk aylık sonuçlarına baktığımızda da bu ivmenin kesintisiz devamını görmek, önümüzdeki aylarda seyredecek istikrarlı performansımızın önemli bir işareti. Hep söylediğimiz gibi, 2019, gerek ulusal havacılığımız, gerekse bayrak taşıyıcımız için muazzam bir yıl olacak. Havacılık tarihimizde farklı konumlandırdığımız bu mühim yıla Türk Hava Yolları olarak, yüksek doluluk oranlarıyla başlamış olmak bizim için oldukça sevindirici.”
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