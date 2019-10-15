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Haberlerİş-Yaşam

THY Vancouver uçuşlarına başlayacak

DHA

Türk Hava Yolları (THY),Kanada'da Toronto ve Montreal'dan sonra Vancouver kentine de uçma kararı aldı.

vancouver

THY, filosuna katılan yeni geniş gövdeli uçaklar ile beraber yeni uçuş noktalarına da seferlere başlama kararı alıyor. Son olarak  yeni bir uzun uçuş noktasına daha seferlere başlama kararına gitti.

DOLULUK ORANI YÜZDE 90'A YAKLAŞTI

Kanada'da Toronto ve Montreal'e uçan THY, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na(KAP) yaptığı bildirim ile pazar koşullarına bağlı olarak, Kanada'nın Vancouver kentine tarifeli seferler başlatılmasına karar verildiğini duyurdu. THY'nin Kuzey Amerika da bu yılın 9 ayında yolcu doluluk oranları yüzde 89.9'a çıkarken, yolcu sayısı da  1 milyon 799 bin 553 oldu. Kargo ve posta taşımacılığı ise yüzde 7.1 artışla 106 bin 563 tona yükseldi.

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