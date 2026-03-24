THY yolcularının memnuniyet oranı yüzde 87'ye ulaştı

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, 102 bini aşkın yolcunun katıldığı araştırma sonucunda genel memnuniyet oranının yüzde 87'e yükseldiğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak sanal medya hesabından açıklama yapan Ekşi, "Memnuniyetiniz bizim mutluluğumuz. 102 bin 150 misafirimizle yaptığımız araştırmada: Genel memnuniyet yüzde 87, Kabin ekibi memnuniyeti yüzde 91'e yükseldi. Net Tavsiye Skorumuz (NPS): 2023: 37, 2024: 39, 2025: 49, 2026: 52 (Şubat) Siz yeter ki memnun ve mutlu olun" paylaşımında bulundu.