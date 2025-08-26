Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Tiago Djalo Beşiktaş için İstanbul'a geliyor! - Futbol Haberleri

        Tiago Djalo Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!

        Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah beyazlıların anlaşma sağladığı 25 yaşındaki Portekizli stoper Tiago Djalo, İstanbul'a geliyor

        Giriş: 26.08.2025 - 13:37 Güncelleme: 26.08.2025 - 13:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Djalo Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Beşiktaş, Juventus forması giyen Portekizli stoper Tiago Djalo'yu bonservisiyle kadrosuna katmaya çok yakın.

        İSTANBUL'A GELİYOR!

        Tiago Djalo, Beşiktaş ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere bugün İstanbul'da olacak.

        Tiago Djalo'nun 19.15 sularında İstanbul'da olması bekleniyor.

        Juventus'un 2024 yılında 5 milyon Euro'ya Lille'den kadrosuna kattığı Djalo, geçen sezonu kiralık olarak Porto'da geçirdi.

        Portekiz ekibinde 17 maçta forma giyen 25 yaşındaki savunmacı, 2 kez fileleri havalandırdı.

        TIAGO DJALMO KİMDİR?

        1,90 boyundaki savunmacı, stoper bölgesinin yanı sıra sağ bek ve sol bek pozisyonlarında da forma giyebiliyor. Futbol kariyerine Sporting altyapısında başlayan Djaló, U15’ten U23 seviyesine kadar yeşil-beyazlıların formasını terletti. 2019’un başında Milan U19 takımına transfer olan oyuncu, aynı yılın yazında 4 milyon Euro karşılığında Lille’e geçti. 2024’te 5,1 milyon Euro bonservis bedeliyle Juventus’a imza atan Djaló, ardından kısa süreliğine Porto’ya kiralandı.

        Kulüp kariyerinde şu ana kadar 156 resmi maça çıkan Portekizli oyuncu, 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Milli takım kariyerinde ise U16’dan U21 seviyesine kadar forma giyen Djaló, A Milli Takım’da Portekiz için 1 kez sahaya çıktı. Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan savunmacının, 2023 yılında değeri 16 milyon Euro seviyesine kadar çıkmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zina zamanına göre kusur değerlendirmesi!
        Zina zamanına göre kusur değerlendirmesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Umut havasının önünde duramazlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Umut havasının önünde duramazlar
        F.Bahçe Devler Ligi hasretine son vermek istiyor!
        F.Bahçe Devler Ligi hasretine son vermek istiyor!
        "5 yıl içinde başlaması muhtemel 5 savaş"
        "5 yıl içinde başlaması muhtemel 5 savaş"
        Rus eşi bıçakladı! 3 gün sonra can verdi!
        Rus eşi bıçakladı! 3 gün sonra can verdi!
        Musrati için bekleyiş sürüyor!
        Musrati için bekleyiş sürüyor!
        Babası YKS çıkışında çiçekle karşılamıştı! Hayalindeki bölüme yerleşti
        Babası YKS çıkışında çiçekle karşılamıştı! Hayalindeki bölüme yerleşti
        Sebebi anlamsız ama etkisi gerçek
        Sebebi anlamsız ama etkisi gerçek
        Günay Güvenç kalede güven veriyor!
        Günay Güvenç kalede güven veriyor!
        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?
        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?
        G.Saray, Singo için Monaco'yla anlaştı!
        G.Saray, Singo için Monaco'yla anlaştı!
        Anne katili yakalandı! Cinayeti anlattı!
        Anne katili yakalandı! Cinayeti anlattı!
        5 İsrail bankasından yatırımını çekti
        5 İsrail bankasından yatırımını çekti
        Damadın anneannesi öldürülmüştü... Atlet cinayeti!
        Damadın anneannesi öldürülmüştü... Atlet cinayeti!
        Musalla taşındaki oğluydu... Bir babanın en zor anı!
        Musalla taşındaki oğluydu... Bir babanın en zor anı!
        Fed'in 111 yıllık tarihinde bir ilk
        Fed'in 111 yıllık tarihinde bir ilk
        Günde 10 dakika duruşunuzu düzeltiyor!
        Günde 10 dakika duruşunuzu düzeltiyor!
        Altın yükseldi, dolar düştü
        Altın yükseldi, dolar düştü
        Musk, OpenAI ve Apple'a dava açtı
        Musk, OpenAI ve Apple'a dava açtı
        "Hastane saldırısı İsrail ordusunun onayı ile yapıldı"
        "Hastane saldırısı İsrail ordusunun onayı ile yapıldı"