Tiago Djalo Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!

Beşiktaş, Juventus forması giyen Portekizli stoper Tiago Djalo'yu bonservisiyle kadrosuna katmaya çok yakın.

İSTANBUL'A GELİYOR!

Tiago Djalo, Beşiktaş ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere bugün İstanbul'da olacak.

Tiago Djalo'nun 19.15 sularında İstanbul'da olması bekleniyor.

Juventus'un 2024 yılında 5 milyon Euro'ya Lille'den kadrosuna kattığı Djalo, geçen sezonu kiralık olarak Porto'da geçirdi.

Portekiz ekibinde 17 maçta forma giyen 25 yaşındaki savunmacı, 2 kez fileleri havalandırdı.

TIAGO DJALMO KİMDİR?

1,90 boyundaki savunmacı, stoper bölgesinin yanı sıra sağ bek ve sol bek pozisyonlarında da forma giyebiliyor. Futbol kariyerine Sporting altyapısında başlayan Djaló, U15’ten U23 seviyesine kadar yeşil-beyazlıların formasını terletti. 2019’un başında Milan U19 takımına transfer olan oyuncu, aynı yılın yazında 4 milyon Euro karşılığında Lille’e geçti. 2024’te 5,1 milyon Euro bonservis bedeliyle Juventus’a imza atan Djaló, ardından kısa süreliğine Porto’ya kiralandı.

Kulüp kariyerinde şu ana kadar 156 resmi maça çıkan Portekizli oyuncu, 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Milli takım kariyerinde ise U16’dan U21 seviyesine kadar forma giyen Djaló, A Milli Takım’da Portekiz için 1 kez sahaya çıktı. Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan savunmacının, 2023 yılında değeri 16 milyon Euro seviyesine kadar çıkmıştı.