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Hayat kurtaran tıbbi cihazlardaki en kritik 5 dijital risk noktası

Tıbbi cihazlar, hayat kurtarıyor. Ancak gelişen internet bağlantılı hayat, hayat kurtaran bu cihazları, siber saldırılara da açık hale getirebiliyor. İşte tıbbi cihazlarda güvenlik sorunu oluşturma potansiyeline sahip noktaları irdeleyen uzmanlara göre tıbbi cihazlardaki en kritik 5 dijital risk noktası...

Tıbbi cihazlardaki bu risklere dikkat! Haberler
Tıbbi cihazlardaki bu risklere dikkat!
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HABERTURK.COM

Sağlık hizmetleri, teknolojiyi en çok benimseyen ve uygulayan alanların başında geliyor. Bu yöndeki teknolojiler ve tıbbi cihazlar çarpıcı hızla gelişirken, dijital riskler de artıyor.

Gelişen internet bağlantılı hayat, tıbbi cihazları siber saldırılara açık hale getirebiliyor. Peki bu cihazları saldırılara açık hale getiren unsurlar neler? Yıllar önce internet üzerinden bir insülin pompasının ele geçirilişini paylaşansiber güvenlik kuruluşu Eset, tıbbi cihazlarda güvenlik sorunu oluşturma potansiyeline sahip noktaları irdeledi.

TIBBİ CİHAZLARDAKİ EN KRİTİK 5 DİJİTAL RİSK NOKTASI

1- Bluetooth

Birçok tıbbi cihaz, Bluetooth yoluyla izlemeyi ve etkileşimi bir araya getirir. Ancak Bluetooth, ne yazık ki ihlaller konusunda uzun bir geçmişe sahip. Yamalar olsa da, sahada bu yamaların gerçek adaptasyon oranını ve zaman çizelgesini belirlemek zor. Güvenlik ihlali, bilgilerin yanlış oluşmasına sebebiyet verebilir. Kandaki şeker ölçümünüzle ilgili yanlış bilgiye sahip olursanız, bu yanlış bilgiye dayanarak kandaki glikoz seviyenizi ayarlamaya uğraşırken gerçek bir fiziksel tehlikeyle karşılaşabilirsiniz.

2- Windows

Birçok hastanede, entegrasyonu sağlayan üreticilerin güncellemeleri zamanında yapmamalarından ötürü, daha eski Windows sürümleri ile çalışan tıbbi ekipmanlar var. Bir üretici, entegrasyonla ilgili sorunları gözden geçirmek için birimlerinde kapsamlı testler uygulamadan, en son Windows yamasını uygulayamaz. Bu nedenle yamaların uygulanması zorlu bir süreçtir. Olası bir saldırgan, bu gibi durumlar açığa çıkar çıkmaz durumu kendi lehine kullanabilir.

3- Bulut

Hastanelerdeki tıbbı pek çok cihaz, sağlık durumu güncellemelerini ve hastanın gerekli durumlarda ihtiyaç duyduğu yardımı alabilmesini sağlamak için bulut bağlanabilirliği yoluyla tıbbi klinisyenlerle iletişim kurar. Bu aşamada saldırganlar bilinen suistimal yöntemlerini kullanarak saldırıları hızlı bir biçimde gerçekleştirmek üzere harekete geçebilir.

4- Ethernet

Tıbbi cihazların bir bölümü Ethernet yoluyla tıbbi TCP/IP ağlara bağlıdır. Ancak klinisyenlerin ve hastaların mevcut bağlantılarla, bir ağ kopyalama cihazını fark etmesi oldukça zordur. Böyle bir ağ kopyalama cihazına gömülü kablosuz bağlantılarla, siber saldırganlar veri trafiğine gizlice sızabilir ve verileri çalabilir. Bunun için saldırganların yalnızca bir kere fiziksel olarak erişim sağlaması yeterlidir.

5- Kablosuz klavyeler

Tuş kaydediciler, çıkışa bağlı sahte USB cihazı gibi davranarak kablosuz klavyelerdeki tuş vuruşlarını yakalayıp giriş yapmalarıyla da bilinir. Bu sayede parola girerek giriş yapılıyormuş gibi hassas verileri elde ederler. Ayrıca saldırganlar güvenlik ürünlerinden gelen uyarıların göz ardı edilmesini sağlayarak, sızıntılar için uzaktan arka kapı indirebilir ve kurabilirler.

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