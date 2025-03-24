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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ticaret Bakanı Bolat, Bulgaristan'a gidiyor - İş-Yaşam Haberleri

        Ticaret Bakanı Bolat, Bulgaristan'a gidiyor

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve beraberindeki heyet yarın Bulgaristan'a gidecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 10:53 Güncelleme: 24.03.2025 - 10:53
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        Ticaret Bakanı Bolat, Bulgaristan'a gidiyor
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        Bakan Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ve ihracatçılarla birlikte yarın Bulgaristan’da çeşitli temaslarda bulunacak.

        Bulgaristan ticaret heyetiyle bir araya gelecek olan Bolat, ardından Bulgaristan Ekonomi ve Sanayi Bakanı Petar Dilov ile görüşecek. Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra yatırım potansiyeli de ele alınacak.

        Ayrıca, Bolat ve beraberindeki heyet, Türk-Bulgar iş dünyası temsilcileriyle iftarda buluşacak.

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