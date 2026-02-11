Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.787,82 %-0,07
        DOLAR 43,6389 %0,03
        EURO 51,8849 %-0,06
        GRAM ALTIN 7.140,33 %1,19
        FAİZ 36,01 %0,25
        GÜMÜŞ GRAM 118,28 %4,06
        BITCOIN 67.632,00 %-1,43
        GBP/TRY 59,5252 %-0,04
        EUR/USD 1,1882 %-0,11
        BRENT 69,38 %0,78
        ÇEYREK ALTIN 11.674,44 %1,19
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ticaret Bakanı Bolat, Yunanistan Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Dimas ile görüştü - İş-Yaşam Haberleri

        Ticaret Bakanı Bolat, Yunanistan Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Dimas ile görüştü

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yunanistan ile 2025'te ikili ticaret hacminin 6,7 milyar dolara ulaştığını belirterek, "İkili ticaret hacmimizde yakaladığımız pozitif ivme ile liderlerimiz tarafından belirlenen 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimizi dengeli ve sürdürülebilir bir biçimde yakalamak üzere çalışmalarımızı yoğun biçimde sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 22:22 Güncelleme: 11.02.2026 - 22:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ticaret Bakanı Bolat, Yunanistan Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Dimas ile görüştü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ticaret Bakanı Bolat NSosyal hesabındaki paylaşımında, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) Altıncı Toplantısı çerçevesinde, Yunanistan Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Christos Dimas ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi.

        Dimas ile Avrupa ülkelerine ulaşım bakımından kritik konumda olan iki ülkenin bağlantısallığının artırılması konusunda yapılabilecekleri konuştuklarını vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

        "İkili ticaret, yatırım ve turizm ilişkilerimize doğrudan etkisi olan bu alanda özellikle gümrük kapılarının modernizasyonu ve Dostluk Köprüsü Projesi ile ilgili gelişmeleri etraflıca ele aldık. Sayın Bakan ile ayrıca, kara yolu taşımacılığında geçiş belgesi sayılarının artırılması yönündeki taleplerimizi görüştük. Bu konuda her zaman yapıcı bir tutum sergileyen Yunanlı muhataplarımızın bu yaklaşımlarının gelecekte de devam edeceğini birlikte teyit ettik."

        Bolat paylaşımında, Türkiye ile Yunanistan arasındaki haftalık toplam 52 olan uçuş frekansı sayılarının artırılması, İzmir ile Selanik arasında Ro-Pax taşımacılığının yeniden başlatılması ve Sirkeci-Kuleliburgaz (Phytion) Demiryolu Hattı’nın yeniden aktif hale getirilmesi konularını konuştuklarını ifade etti.

        Küresel ekonomik konjonktürü dikkate alarak, AB Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunun önemini ve gereğini vurguladıklarını belirten Bolat, şunları aktardı:

        "Balkanlar'daki en önemli ticaret ortaklarımız arasında yer alan komşu ülke Yunanistan ile 2025 yılında ikili ticaret hacmimiz 6,7 milyar dolara ulaştı. İkili ticaret hacmimizde yakaladığımız pozitif ivme ile liderlerimiz tarafından belirlenen 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimizi dengeli ve sürdürülebilir bir biçimde yakalamak üzere çalışmalarımızı yoğun biçimde sürdüreceğiz."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yemin töreninde kavga

        Bakanların yemin töreni öncesi milletvekilleri kavga etti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Netanyahu ile Trump bir araya geldi
        Netanyahu ile Trump bir araya geldi
        Yunanistan Başbakanı Miçotakis Ankara'da
        Yunanistan Başbakanı Miçotakis Ankara'da
        TPAO, Libya'da petrol arayacak
        TPAO, Libya'da petrol arayacak
        Meclis'te yumruklu kavga
        Meclis'te yumruklu kavga
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        Amasya'da 3 işçi hayatını kaybetti
        Amasya'da 3 işçi hayatını kaybetti
        11 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        11 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        İki bakanlıkta devir teslim
        İki bakanlıkta devir teslim
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Eşekle kaçan hırsızın ifadesi ortaya çıktı!
        Eşekle kaçan hırsızın ifadesi ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Aziz İhsan Aktaş savunma yapıyor
        Aziz İhsan Aktaş savunma yapıyor
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Kampanya sezonu 2026’ya taşındı
        Kampanya sezonu 2026’ya taşındı
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de