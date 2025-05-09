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        Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Ticaret hacminde 30 milyar dolara ulaşmak için kararlıyız

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Türkiye ziyareti kapsamında yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ikili ticaret hacmini 30 milyar dolara ulaştırmak için yeni adımlar atmaya kararlılıkla devam edeceklerini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 08:15 Güncelleme: 09.05.2025 - 08:15
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        Türkiye-Irak Yuvarlak Masa Toplantısı, Bakan Bolat, Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman Al-Greyri ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak'ın katılımıyla Ankara JW Mariott Hotel'de gerçekleştirildi.

        Burada konuşan Bolat, Türkiye ve Irak arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da gelişmesinin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirtti.

        Irak'ın, Türkiye'nin İslam dünyasındaki en büyük ticari ortağı olduğuna işaret eden Bolat, "Irak'la 2024 yılında karşılıklı ticaretimiz 17,5 milyar doları aşmıştır. Irak, Türkiye'nin ihracat açısından dördüncü en büyük ortağı konumundadır" dedi.

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        Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin iki ülke için 30 milyar dolarlık ikili ticaret hedefi belirlediklerini aktararak, bu kapsamda Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması ile Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi anlaşmalarının yürürlüğe girmesinin önemli olduğunu söyledi.

        Irak'ın, Türk müteahhitlik sektörü açısından da dünyada üçüncü sırada yer aldığına dikkati çeken Bolat, "Bugüne kadar 1130 proje ve 35,3 milyar dolarlık inşaat işleri başarıyla tamamlanmıştır. Irak'ın bugün alt ve üst yapısında, hizmetler sektöründe Türk müteahhitlerinin çok önemli imzaları vardır, bu konuda da Irak hükümeti ve yetkililerine gerçekten müteşekkiriz" diye konuştu.

        "TÜRK ÖZEL SEKTÖRÜNÜN IRAK'TAKİ YATIRIM FIRSATLARDAN YARARLANMASINI DESTEKLİYORUZ"

        Bolat, Irak'ın son yıllarda istikrar, huzur, ekonomik kalkınma ve yeniden imar sürecine girdiğini aktararak, "Türk özel sektörü, ülkenin yeniden kalkınma ve imarına katkı sunmaya hazır" ifadesini kullandı.

        Türkiye'nin Büyük Fav Limanı ve Kalkınma Yolu Projesi'nin parçası olmasından memnuniyet duyduklarına işaret eden Bolat, "Türkiye'den Irak'a üç günlük mesafede Körfez'e, Körfez'den de Avrupa'ya 8-10 gün içinde ulaşmak mümkün hale gelecektir" değerlendirmesinde bulundu.

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        Bolat, Irak'ın 1 Nisan itibarıyla Tır Sözleşmesi'ni uygulamaya koymasını da memnuniyetle karşıladıkları bildirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bu noktada işbirliğine açığız. Irak'ın transit geçişlerine izin vermesi, Türk taşımacılarının Irak'ın her bölgesinde faaliyet göstermesi açısından büyük bir önem arz etmektedir. Diğer taraftan yaklaşık bir aya yakındır sıkıntı çekilen konu olan tırların sınırda mühürlenmesi ve bunun Musul'daki gümrük noktasında kontrol edilmesi uygulaması, karşılıklı ticaretimizde düşüşe neden oldu. Tedarik zincirlerinin kopmaması, Iraklı alıcıların ve Irak ekonomisinin zarar görmemesi açısından bu uygulamanın tekrar gözden geçirilmesini değerli bakanımızdan ve heyetinden rica ediyoruz. Habur'dan giren ürünlerin Musul baraj noktasına kadar belirli süre için ulaşması zorunluluğu da zorluk meydana getirmektedir. Bu nedenle 72 saatlik sürenin uzatılması olumlu katkı sağlayacaktır."

        Habur Gümrük Kapısı'nın artan ticaret hacmini karşılamakta zorlandığına dikkati çeken Bolat, Ovaköy Gümrük Kapısı'nın bir an önce hizmete girmesinin iki ülke ticareti açısından önem taşıdığına işaret etti.

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        Bolat, Türk özel sektörünün Irak'taki yatırım fırsatlarından yararlanmasını desteklediklerini de söyledi.

        Irak'ın para transferi limitini 5 milyon Euro'dan 20 milyon avroya çıkarmasından memnuniyet duyduklarını belirten Bolat, "Dolar bazında da limiti artırabilirlerse müteahhitlerimiz ve yatırımcılar mutlu olacaklar. Bazı hastanelerimizin alacak konusu vardı. Orada da ödemeler başladı. Müteahhitlerimizin ve tüccarlarımızın yaklaşık 540 milyon dolarlık alacakları konusunda da ilerlemeyi yakında göreceğimize inanıyorum" diye konuştu.

        Bolat, Irak'taki kamu ihalelerinde Avrupa Birliği, İngiltere, Japonya ve ABD ürünlerinin yanında Türkiye Cumhuriyeti'nde üretilen ürünlerin de yer almasının önemine işaret ederek, "Türkiye-Irak Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi Toplantısı'nı (JETCO) bu yılın sonuna doğru Bağdat'ta yapacağız. Kesin tarih ilerleyen günlerde netleşecek" ifadesini kullandı.

        "TÜRK İŞ İNSANLARININ IRAK'A GİRİŞİNİ KOLAYLAŞTIRACAĞIZ"

        Irak Ticaret Bakanı Al-Greyri de herhangi bir vize uygulamasının Türk iş insanlarının önünde engel oluşturmaması için yaşanan problemleri çözeceklerini ifade etti.

        Türk iş insanlarının Irak'a girişini kolaylaştıracaklarını aktaran Al-Greyri, para transferleriyle ilgili de adımlar attıklarını aktardı. Al-Greyri, Kalkınma Yolu Projesi'nin ihracat yapmak isteyen bütün yatırımcılar için önemli bir yatırım fırsat olduğunu söyledi.

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