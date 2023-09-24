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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ticaret Bakanlığı: Esnaf ve sanatkarlarımızın her zaman yanında yer alacağız - İş-Yaşam Haberleri

        Ticaret Bakanlığı: Esnaf ve sanatkarlarımızın her zaman yanında yer alacağız

        Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ahilik geleneğinin temsilcileri esnaf ve sanatkarlarımızın her zaman yanında yer alacağız" denildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 12:58 Güncelleme: 24.09.2023 - 12:58
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        "Esnaf ve sanatkarların yanında yer alacağız"
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        Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, esnaf ve sanatkarların iktisadi hayata uyum sağlaması, ticari hayatta aktif rol alması ve ekonomik büyümeye katkılarının her geçen gün artması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

        Esnafı destekleme çalışmaları kapsamında yapılanlar ise şöyle sıralandı:

        “2002 yılında mali imkânlar ölçüsünde esnaf ve sanatkârlara 151 milyon lira tutarında faiz indirimli kredi kullandırılmışken, 2003 yılından bugüne kadar bu kapsamda kullandırılan kredilerin toplam tutarı 416 milyar liraya yaklaşmış bulunmaktadır. 2002 yılında faiz indirimli kredilerin sübvansiyonu için Hazinemizce tahsis edilen kaynak 50 milyon lira iken, 2003 yılından bugüne kadar kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasının bir sonucu olarak yüzde 500 artışla tahsis edilen kaynak tutarı 246,5 milyar liraya yaklaşmıştır. 2002 yılında esnaf ve sanatkârlara Halkbank tarafından 5 bin liraya kadar limitli faiz indirimli kredi kullandırılabiliyorken, bugün işletme kredilerinde üst limit 500 bin liraya kadar yükseltilmiştir.

        "1,5 MİLYON TL'YE KADAR FİNANSMAN"

        Esnaf ve sanatkârlarımız, iş yeri edindirme ve taşıt edindirme kredilerinde ise 1,5 milyon liraya kadar finansmana erişebilme imkanı bulunmaktadır. Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen yüzyılın felaketi olarak adlandırılan depremlerin ardından, esnaf ve sanatkârların Halkbank’a olan kredi geri ödemelerine 6 ay erteleme imkânı getirilmiş, ardından ikinci 6 ay için de uzatma imkânı sağlanmıştır. Yaşanan felaket sonucu esnaflarımızın kredi ve kefalet kooperatiflerine olan gecikmiş borçlarının faizleri silinerek anapara ödemelerine de erteleme imkânı sağlanmıştır. Ağustos sonu itibariyle, deprem bölgesindeki 20 bin 498 esnaf ve sanatkâra Halkbank tarafından 5 milyar lirayı aşan tutarda faiz indirimli kredi kullandırılmıştır. 31 Ağustos tarihi itibariyle, 2023 yılı içinde 131,7 milyar lira tutarında kredi kullandırılmıştır. Tüm bu çalışmalarımız ile birlikte kredi ve kefalet kooperatifçiliği sistemimiz dünyada örnek olarak gösterilen bir sistem haline gelmiş olup, sayısı 1000’e ulaşmış bulunan kredi ve kefalet kooperatiflerimizce esnaf ve sanatkârlarımıza hizmet verilmeye devam edilmektedir.”

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