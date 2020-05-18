HABERTURK.COM

Dijital ortamda eğitim faaliyetleri kapsamında, Sanal Ticaret Akademisi, Export Akademi gibi eğitim uygulamaları ve Facebook ile KOBİ'lere yönelik çevrim içi eğitim portalını hayata geçiren Ticaret Bakanlığı, Amazon Türkiye ile de dijital eğitim alanında işbirliğine gittiğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Amazon Türkiye, TOBB ve Boğaziçi Üniversitesi'nin ortaklaşa hayata geçirdiği KOBİ'lere yönelik "BiTıkla Avrupa" online eğitimlerine, KOBİ'lerin e-ticaretinin artırılması için Ticaret Bakanlığı da eğitimleriyle katkı sunacak.

KOBİ'leri e-ihracata daha çok yönlendirmeyi hedefleyen ve Türkiye genelinde TOBB'a bağlı ticaret ve sanayi odalarında ücretsiz olarak düzenlenecek eğitim seminerlerinin, firmalara Avrupa'ya e-ihracat yolunda baştan sona rehberlik etmeyi amaçladığı bildirildi. Eğitimlerde dünyada e-ticaretin seyri ve online pazar yerlerinin satıcılara sunduğu avantajlara ilişkin önemli bilgiler sunuluyor.

'DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINA LİDERLİK EDECEĞİZ'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan konuya ilişkin değerlendirmesinde, Covid-19 pandemisinin etkisiyle online platformların daha fazla kullanılmaya başladığına dikkati çekerek, Ticaret Bakanlığı'nın da dijitalleşme anlamında çok önemli projelere ve eğitim programlarına imza attığını ifade etti.

KOBİ'lerin dijitalleşmelerine yardımcı olmaya ve ihracat kapasitelerini artırmaya devam etmek adına bakanlığın önemli çalışmalar yaptığına dikkat çeken Pekcan, söz konusu eğitim programının da özellikle e-ihracat alanında küçük girişimcilerine yol göstermek için önemli bir rol oynayacağını ifade etti.

Bakanlığın KOBİ'lerden esnafa, kadın ve genç girişimcilerden, ihracatçılara hizmetlerini ve desteklerini çok basit dilde ve kısa filmler, animasyonlar, videolarla aktardığını anlatan Bakan Pekcan, bunun yanı sıra KOBİ'lerin e-ticaretin sağladığı imkanlardan en etkin şekilde yararlanmaları için online satış platformları, elektronik ticaret altyapı sağlayıcıları ve ödeme kuruluşlarıyla birlikte "E-Ticaret olarak KOBİ'lerin Yanındayız" dayanışma kampanyasını başlattıklarını söyledi.

Girişimcilere tek tek dokunmaya ve KOBİ'lere, küresel arenada rekabet edecek yetenekleri kazandırmaya devam edeceklerini vurgulayan Pekcan, "Covid-19 pandemisi nedeniyle hızla değişen dinamik ortamda Bakanlığımız KOBİ'lerimizi özellikle e-ihracatla dünyaya açmak için dijital dönüşüm çalışmalarına liderlik etmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!