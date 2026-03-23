Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Ticaret Bakanlığı'ndan "Ankara'da bayat ekmek 6 liradan satılıyor" paylaşımlarına ilişkin açıklama

        Ticaret Bakanlığı'ndan "Ankara'da bayat ekmek 6 liradan satılıyor" paylaşımlarına ilişkin açıklama

        Ticaret Bakanlığı, Ankara'da bir işletmede 6 liradan satıldığı belirtilen ekmeklerin bayat değil, bir gün önce üretilmiş ekmekler olduğunu belirterek, bu ekmeklerin genellikle besiciler ve mandıracılarca düşük bedelle alındığını, normal satışa sunulan ekmeklerin ise belirlenen resmi tarifeye uygun şekilde 15 liradan satıldığını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2026 - 20:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ankara'da 'bayat ekmek' açıklaması

        Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

        Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan "Ankara'da bayat ekmek 6 liradan satılıyor" yönündeki paylaşımlar üzerine konunun hızla incelendiği bildirilen paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

        "Habere konu işletmede 6 liradan satıldığı belirtilen ekmeklerin bayat değil, bir gün önce üretilmiş ekmekler olduğu, işletmede 2 günlük ekmek bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu ekmeklerin genellikle besiciler ve mandıracılar tarafından düşük bedelle alındığı, normal satışa sunulan ekmeklerin ise belirlenen resmi tarifeye uygun şekilde 15 liradan satıldığı anlaşılmıştır."

        Paylaşımda, kamuoyunda yanlış anlaşılmalara yol açabilecek paylaşımlara karşı vatandaşların resmi açıklamaları dikkate almalarının önem taşıdığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

        "Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızı ilgilendiren her konuda gerekli incelemeleri yapmaya ve doğru bilgiyi kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz."

        #Ankara bayat ekmek
        #haberler
        #Ticaret Bakanlığı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
