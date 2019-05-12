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Ticaret savaşı, Çin borsasını durduramadı

AA

ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin belirsizlikler finansal piyasalarda dalgalanmalara neden olurken, yılın ilk çeyreğinde 2018 sonuna göre Çin'in Şanghay ve Şenzen borsalarının değeri 1 trilyon 839,3 milyar dolar arttı

Ticaret savaşı
 

Geçen yıl ABD ile Çin arasında "ticaret savaşı" endişelerine yol açan gelişmeler, yurt dışında enflasyon beklentilerinin artmasıyla tahvil faizlerinde yaşanan hızlı yükseliş, merkez bankalarının para politikalarında normalleşmeye ivme vermesi ve jeopolitik riskler gibi önemli zorlukları deneyimleyen yatırımcılar, 2019'un ilk çeyreğinde de "çetin" bir yıla işaret eden gelişmelerle karşı karşıya kaldı.

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin belirsizlikler ve küresel büyüme endişeleri başta olmak üzere jeopolitik riskler ve merkez bankalarının değişime işaret eden yol haritaları karşısında ilk çeyrekte risk algısı negatif etkilendi ve piyasalardaki oynaklık arttı.

Çin tarafında ise "ticaret savaşı" endişelerine rağmen hükümetin teşvik beklentileri ve reformlar sayesinde borsalar ilk çeyrekte hızlı yükseldi.

 

AA muhabirinin Dünya Borsalar Federasyonu (WFE) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2018 sonunda 78 trilyon 686 milyar 602,7 milyon dolar olan dünya borsalarının değeri, yılın ilk çeyreğinde 83 trilyon 54 milyar 218,9 milyon dolara ulaştı.

Bu süreçte dünya borsalarının değeri yüzde 5,6 artarken, bunun miktarsal karşılığı 4 trilyon 367 milyar 616,2 milyon dolar oldu.

TÜM BÖLGELERİN TOPLAM BORSA DEĞERİ ARTTI 

Borsaların piyasa değerine bölgesel bazlı bakıldığında, ilk çeyrekte en iyi performansı Avrupa, Afrika ve Orta Doğu bölgesindeki borsaların gösterdiği görüldü. Avrupa, Afrika ve Orta Doğu bölgesinde bulunan borsaların değeri ilk çeyrekte 2018 sonuna göre yüzde 9,2 artarak 16 trilyon 372,2 milyar dolardan 17 trilyon 879,8 milyar dolara ulaştı.

Bu dönemde, Asya ve Pasifik borsalarının piyasa değeri yüzde 8,4'lük artışla 24,7 trilyon dolardan 26,7 trilyon dolara çıktı.

Asya ve Pasifik borsalarının değerindeki 2 trilyon 70,2 milyar dolarlık artışa, Çin'in Şanghay ve Şenzen borsaları 1 trilyon 839,3 milyar dolarlık önemli bir katkı sağladı. Böylece Asya ve Pasifik borsalarındaki artışın yüzde 88,8'ini Çin karşıladı.

Amerika bölgesindeki borsalarda ise piyasa değeri toplam yüzde 2,1 artarak 37,6 trilyon dolardan 38,4 trilyon dolara yükseldi.

Her 3 bölgedeki sonuçlara bakıldığında, tüm bölgelerin toplam borsa değeri açısından ilk çeyrekte artış kaydettiği dikkati çekti.

PİYASA DEĞERİNİ EN HIZLI ARTIRAN BORSA ŞENZEN 

Dünya borsaları arasında ilk çeyrekte piyasa değeri en hızlı artan borsa Çin'in Şenzen borsası oldu. Şenzen borsasının piyasa değeri, ilk çeyrekte yüzde 34 artarak 2 trilyon 504 milyar 233 milyon dolardan 3 trilyon 355 milyar 375,9 milyon dolara ulaştı.

Piyasa değeri artışında Şenzen'i, yüzde 24,5'lik artışla bir diğer Çin borsası olan Şanghay takip etti. Şanghay borsasının değeri, geçen yılın aralık ayında bulunduğu 4 trilyon 25,5 milyar dolar düzeyinden 5 trilyon 13,7 milyar dolara ulaştı.

Piyasa değeri artışında üçüncü sırada yüzde 18,3 ile Kıbrıs borsası gelirken, bunu yüzde 14,7 ile Suudi Arabistan'ın Tadawul ve yüzde 14 ile de İran'ın Tahran borsası takip etti.

Söz konusu dönemde piyasa değeri en çok gerileyen borsa ise yüzde 15,7'lik kayıpla Arjantin borsası Bolsa de Comercio de Buenos Aires oldu. Arjantin borsasının Aralık 2018'de 48,5 milyar dolar düzeyinde bulunan piyasa değeri, ilk çeyrekte 40,8 milyar dolara düştü.

Piyasa değeri kaybında Arjantin'i, yüzde 12,5 ile Brezilya borsası (BM&FBovespa) takip etti.

Borsa İstanbul'un piyasa değeri ise ilk çeyrekte yüzde 4,7'lik azalışla 150,3 milyar dolardan 143,2 milyar dolara geriledi.

DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ NEW YORK BORSASI 

Dünya borsaları arasında en yüksek piyasa değerine sahip New York Borsası, ilk çeyrekte de yerini korudu. Geçen yılın sonunda 22 trilyon 923 milyar dolarlık büyüklüğe sahip olan New York Borsası, ilk çeyrekte büyüklüğünü yüzde 1,3 artırarak 23 trilyon 211,1 milyar dolara taşıdı.

Bu dönemde Nasdaq OMX ise piyasa değerini yüzde 3,3 yükselterek 11,2 trilyon dolara çıkardı. Piyasa değeri büyüklüğü açısından dünya borsaları arasında üçüncülüğe 5,6 trilyon dolar ile Japan Exchange Group yerleşti.

WFE verilerine göre, dünya borsalarının geçen yılın sonu ve bu yılın ilk çeyreği itibarıyla piyasa değeri (milyon dolar) ve değişim oranı (yüzde) şöyle:

BORSALARMart 2019Aralık 2018Fark (yüzde)
AMERİKA   
Barbados Stock Exchange3.544,43.680,4-3,7
Bermuda Stock Exchange2.617,62.893,4-9,5
BM&FBOVESPA S.A.820.649,1937.880,6-12,5
Bolsa de Comercio de Buenos Aires40.838,548.467,9-15,7
Bolsa de Comercio de Santiago259.829,0259.927,90,0
Bolsa de Valores de Colombia127.594,3112.478,513,4
Bolsa de Valores de Lima101.491,5  
Bolsa de Valores de Panama15.713,315.886,2-1,1
Bolsa Mexicana de Valores401.394,0372.497,17,8
Bolsa Nacional de Valores2.239,42.433,9-8,0
Jamaica Stock Exchange12.509,212.500,90,1
Nasdaq - US11.218.242,910.857.281,83,3
NYSE23.211.054,522.922.977,71,3
TMX Group2.216.349,72.095.342,25,8
Total region38.434.067,437.644.248,52,1
    
ASYA-PASİFİK   
Australian Securities Exchange1.384.114,61.326.361,84,4
BSE India Limited2.179.095,82.056.430,76,0
Bursa Malaysia409.661,6397.394,23,1
Chittagong Stock Exchange40.363,8  
Colombo Stock Exchange14.880,315.814,1-5,9
Dhaka Stock Exchange42.423,838.857,39,2
Hanoi Stock Exchange8.655,88.211,65,4
Hochiminh Stock Exchange138.785,6128.336,68,1
Hong Kong Exchanges and Clearing4.307.771,33.935.560,89,5
Indonesia Stock Exchange 479.421,9 
Japan Exchange Group Inc.5.608.259,65.679.168,0-1,2
Korea Exchange1.468.212,81.462.727,40,4
National Stock Exchange of India Limited2.156.171,62.030.012,76,2
NZX Limited95.808,588.504,88,3
Philippine Stock Exchange277.128,4253.590,59,3
Shanghai Stock Exchange5.013.731,04.025.535,924,5
Shenzhen Stock Exchange3.355.375,92.504.233,034,0
Singapore Exchange715.124,2692.212,83,3
Taipei Exchange103.805,494.430,89,9
Taiwan Stock Exchange1.041.811,7965.737,37,9
The Stock Exchange of Thailand535.298,5517.590,83,4
Total region26.740.308,324.670.120,48,4
    
AVRUPA-AFRİKA-ORTA DOĞU   
Abu Dhabi Securities Exchange140.919,2  
Amman Stock Exchange22.298,922.216,00,4
Athens Stock Exchange (ATHEX)43.149,939.397,89,5
Bahrain Bourse23.120,521.730,56,4
Beirut Stock Exchange9.629,19.716,0-0,9
BME Spanish Exchanges770.908,4763.597,31,0
Borsa Istanbul143.191,8150.290,6-4,7
Bourse de Casablanca58.281,060.404,6-3,5
BRVM8.402,8  
Bucharest Stock Exchange21.757,224.267,7-10,3
Budapest Stock Exchange30.691,729.145,75,3
Cyprus Stock Exchange3.933,63.325,518,3
Deutsche Boerse AG1.867.308,31.864.067,20,2
Dubai Financial Market95.654,797.110,8-1,5
Euronext4.268.405,73.927.308,08,7
Iran Fara Bourse Securities Exchange 25.534,6 
Irish Stock Exchange 116.122,1 
Johannesburg Stock Exchange950.524,6893.596,86,4
Kazakhstan Stock Exchange37.211,237.744,5-1,4
Ljubljana Stock Exchange7.535,37.133,15,6
LSE Group3.965.347,93.766.535,85,3
Luxembourg Stock Exchange49.410,053.863,9-8,3
Malta Stock Exchange5.296,9  
Moscow Exchange636.895,6  
Muscat Securities Market17.466,719.242,3-9,2
Namibian Stock Exchange2.428,0  
Nasdaq Nordic Exchanges1.432.585,31.371.649,94,4
Nigerian Stock Exchange31.839,230.156,45,6
Oslo Bors290.051,3289.345,40,2
Palestine Exchange3.757,83.727,00,8
Qatar Stock Exchange156.932,9  
Saudi Stock Exchange (Tadawul)557.899,1486.424,814,7
SIX Swiss Exchange1.603.619,11.522.499,95,3
Stock Exchange of Mauritius9.445,89.857,7-4,2
Tehran Stock Exchange166.080,5145.660,314,0
Tel-Aviv Stock Exchange205.455,1216.035,6-4,9
The Egyptian Exchange47.205,842.043,912,3
Trop-X283,9288,7-1,7
Tunis Stock Exchange7.905,68.452,8-6,5
Ukrainian Exchange3.958,14.364,0-9,3
Warsaw Stock Exchange162.466,7160.345,11,3
Wiener Borse 128.328,3 
Zagreb Stock Exchange20.588,220.703,3-0,6
Total region17.879.843,216.372.233,99,2
TOPLAM83.054.218,978.686.602,75,6

 


 

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