TİKA'nın desteği ile Titao kentinde bulunan Şifa Yetimhanesi'nde on gün boyunca yetimlere hijyen eğitimi verildi. Eğitimin kapanış törenine katılan TİKA gönüllüleri, tören öncesinde yetimlerle fidan dikti.

İnsani Yardım Kuruluşu (OSEH) Başkanı Nuh Sawadogo, törende yaptığı konuşmada, yetimlere Türkiye'nin desteğini her daim hissettiklerini belirterek, hijyen eğitimi için TİKA'ya teşekkürlerini iletti. AA'nın haberine göre iki ülke arasındaki mevcut iyi ilişkilerin devam etmesini ümit ettiğini söyleyen Sawadogo, yetimlerin dualarının her zaman Türkiye ile beraber olduğunu ifade etti.

TİKA gönüllülerinden Fırat Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği öğrencisi İbrahim Kenan Uzunkoca, Burkina Faso'da yetim kardeşlerini sevindirmekten son derece mutlu olduğunu dile getirdi. Programda emeği geçen herkese teşekkür eden Uzunkoca, Türkiye'nin, dünyanın dört bir yanında yaptığı projelerle gurur duyduğunu kaydetti.

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