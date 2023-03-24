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MEB personel alımı başladı! ÖSYM tercih kılavuzu ile 5 bin MEB personel alımı başvuru şartları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) personel alımı başvuru tarihleri açıklandı. ÖSYM KPSS-2023/4 Tercih Kılavuzunun yayımlanmasıyla MEB personel alımı başvuru şartları belli oldu. Adaylar, 5 bin MEB personel alımı 2023 başvurularını ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak yapabilecek. Başvuruda bulunacaklar için MEB 5 bin personel alımı tercih kılavuzu ile başvuru şartları ve tarihleri bilgilerini haberimizde bir araya getirdik. İşte 2023 MEB personel alımı başvuru ekranı...

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  • TIKLA, BAŞVUR! MEB personel alımı 2023 başladı! ÖSYM tercih kılavuzu ile 5 bin MEB personel alımı başvuru şartları

    Millî Eğitim Bakanlığı 5 bin personel alımı başvruları 24 Mart 2023 Cuma günü itibarıyla başladı. Millî Eğitim Bakanlığınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 250 büro personeli, 4 avukat; taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 4 bin büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire, 21 avukat olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli personel istihdam edileceğini açıkladı.
  • TIKLA, BAŞVUR! MEB personel alımı 2023 başladı! ÖSYM tercih kılavuzu ile 5 bin MEB personel alımı başvuru şartları

    MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

    Adaylar tercihlerini, 24-30 Mart tarihleri arasında yapabilecek. Tercih işlemleri, 24 Mart tarihinde saat 10.00'da başlayacak ve 30 Mart tarihinde saat 23.59'da sona erecek. 
  • TIKLA, BAŞVUR! MEB personel alımı 2023 başladı! ÖSYM tercih kılavuzu ile 5 bin MEB personel alımı başvuru şartları

    MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Tercih işlemleri, KPSS-2023/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak yapılacak. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekiyor.

    MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI
  • TIKLA, BAŞVUR! MEB personel alımı 2023 başladı! ÖSYM tercih kılavuzu ile 5 bin MEB personel alımı başvuru şartları

    MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

    1- İlan edilen pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanların, 657 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48’inci maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların Ek 1’inci maddesindeki şartları da taşımaları gerekmektedir.

    2- Başvurma genel ve özel şartları ile anılan Kanun ve Esaslarda belirtilen şartların herhangi birini taşımayan, yerleştirildiği pozisyonun niteliklerine sahip olmayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde getirmeyen adayların yerleştirilmeleri yapılmış olsa dahi atamaları yapılmayacaktır.

    3- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 1’inci maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak mühendis, avukat, hemşire, diyetisyen ve büro personeli pozisyonlarında istihdam edilenlerin bu kılavuzda ilan edilen aynı unvanlı pozisyonlara yerleştirilmeleri halinde atamaları yapılmayacaktır.

    4- Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanların yerleştirilmeleri yapılmış olsa dahi atamaları yapılmayacaktır.

    ÖSYM KPSS-2023/4 MEB PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU 
  • TIKLA, BAŞVUR! MEB personel alımı 2023 başladı! ÖSYM tercih kılavuzu ile 5 bin MEB personel alımı başvuru şartları

    5- Yerleştirme işlemleri yapılan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 12’nci maddesine dayanılarak yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır.

    6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) fıkrasının 1’inci bendi gereği bu tercih kılavuzunda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih edecek adayların Türk Vatandaşı olmaları gerekmektedir. (Bulgaristan’dan Türkiye’ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlarda bu şartın aranmayacağı 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı KHK’nın geçici 5’inci maddesi ile hükme bağlanmıştır.) Bu kapsamda, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde uyruğundan biri “T.C.” (Bulgaristan’dan göç dâhil) olarak kayıtlı olan adaylar KPSS’de tercih yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde uyruk bilgisi “KKTC”, “2527 Sayılı Kanun Kapsamında Bulunanlar”, “Yabancı Uyruklular” ve/veya “Mavi Kartlı” olarak kayıtlı olan adaylar KPSS’de tercih yapamazlar.
  • TIKLA, BAŞVUR! MEB personel alımı 2023 başladı! ÖSYM tercih kılavuzu ile 5 bin MEB personel alımı başvuru şartları

    MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

    Sözleşmeli olarak istihdam edileceklerde aranacak genel şartlara ilave olarak;

    a. Sözleşmeli mühendis, avukat, hemşire, diyetisyen ve büro personeli pozisyonları için aranan niteliklere ve

    şartlara haiz olmak. (Hangi bölüm mezunlarının alınacağı ve hangi şartları taşıması gerektiği pozisyonların

    karşısında yer almaktadır.)

    b. Sağlık bakımından mühendis, avukat, hemşire, diyetisyen ve büro personeli olarak çalışmasına engel hali

    bulunmamak.

    c. 2022-KPSS sonuçlarına göre lisans mezunları için KPSSP3 puanı almış olmak.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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