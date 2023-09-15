Haberler Gündem TIKLA, ÖĞREN! İBB yurt sonuçları asil ve yedek isim listesi açıklandı! 2023 İBB yurt sonuçları sorgulama ekranı

İBB yurt başvuru sonuçları açıklandı! İBB yurt sonuçları sorgulama ekranı İBB yurt başvuru sonuçları için geri sayım sona erdi. İBB yurt başvuruları online olarak https://yurt.ibb.istanbul adresi üzerinden 1 Eylül'e kadar alındı. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gelen son dakika 'İBB yurt sonuçları açıklandı' duyurusu ile asil ve yedek isim listesi belli oldu. İşte, 2023 İBB yurt sonuçları sorgulama ekranı... Habertürk Giriş: 15.09.2023 - 17:41 Güncelleme: 15.09.2023 - 17:41 facebook

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İBB yurt sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. İBB yurt başvuru sonucunun açıklanmasıyla İstanbul’un çeşitli ilçelerinde yer alan yurtlarda konaklayacak öğrenciler belli oldu. Peki, İBB yurt sonuçları nasıl öğrenilir? İBB yurt başvuru sonucu görüntüleme ekranı ile ilgili detaylar...

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İBB YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK? İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yurt başvuru sonuçları açıklandı. İBB Gençlik ve Spor sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "İBB Yükseköğrenim Öğrenci Yurtları Başvuru Sonuçları Açıklandı. Birlikte başarı dolu, keyifli bir eğitim öğretim yılı geçirmemiz dileğiyle." ifadelerine yer verildi. İBB YURT SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ