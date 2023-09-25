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        Haberler Gündem TIKLA, ÖĞREN! YKS ek tercih sonuçları SORGULAMA: ÖSYM ile 2023 YKS 2. ek tercih sonuçları son dakika açıklandı!

        YKS ek tercih sonuçları açıklandı! 2023 YKS ek yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

        YKS ek tercih sonuçları için bekleyiş sona erdi. Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar şansları bir kez daha YKS ek tercihleri ile denedi. YKS ek yerleştirme sonuçları son dakika duyurusu ile ÖSYM tarafından açıklandı. İşte, 2023 YKS 2. tercih sonuçları sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2023 - 10:44 Güncelleme: 25.09.2023 - 10:44
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        Adaylar, 12-17 Eylül tarihleri arasında 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre ek tercih işlemlerini gerçekleştirmişti. Heyecanla beklenen YKS ek tercih sonuçları ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişime açıldı. İşte YKS ek tercih üniversite yerleştirme sonuç sorgulama ekranına dair bilgiler...

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        YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2023-2024 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

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        YKS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 25 Eylül 2023 tarihinde saat 10.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

        YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA

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        YKS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

        YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 27 Eylül-3 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 27-29 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır.

        Ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

        2023-YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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