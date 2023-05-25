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Avustralyalı influencerın maymun gösterisi hakkındaki videosu viral oldu

Avustralyalı influencer Rory Eliza, Tayland'daki 'acımasız' bir turistik aktiviteyle ilgili video paylaştı. Eliza'nın maymun gösterisi hakkındaki videosu Tiktok'ta 7 milyondan fazla görüntülenme alarak viral oldu

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  • TikTok'ta ağlayarak anlattı... 7 milyondan fazla izlenme aldı

    Avustralyalı influencer Rory Eliza, Tayland'ın turistik kenti Phuket'te tatil yaparken bir maymunu tutmak istedi ve bu deneyimi nerede yaşayabileceğini merak etti. 
  • TikTok'ta ağlayarak anlattı... 7 milyondan fazla izlenme aldı

    Bir seyahat rehberi, bu soruyu geçiştirirken bir diğerinin ise kendisine bir yer önerdi.
  • TikTok'ta ağlayarak anlattı... 7 milyondan fazla izlenme aldı

    21 yaşındaki genç kadın, maymun gösterisine girmek için ücret ödedikten sonra mekanın kapıları açıldığında dehşete düştü. 
  • TikTok'ta ağlayarak anlattı... 7 milyondan fazla izlenme aldı

    Maymunlara oldukça acımasız davranıldığını gözlemleyen Eliza, tatil dönüşü paylaştığı videoda ağlayarak "Tayland'daysanız, Phuket'teyseniz bunun için para ödemeyin, bunu desteklemeyin" diye yalvardı.
  • TikTok'ta ağlayarak anlattı... 7 milyondan fazla izlenme aldı

    TikTok paylaşımında Eliza "Keşke içeri girmeden önce bilseydim çünkü bu zulmü desteklemek için para harcadım. Bu çok zalimce. Yavru maymunu kucağıma aldığımda taş kesilmişti. 
  • TikTok'ta ağlayarak anlattı... 7 milyondan fazla izlenme aldı

    Adam maymunu üzerimden almak geldiğinde, maymun çığlık atarak ve tıslayarak oturuyordu. Adam yavru maymunun boynundaki zinciri her çektiğinde bebek bana daha sıkı sarılıyordu" dedi.
  • TikTok'ta ağlayarak anlattı... 7 milyondan fazla izlenme aldı

    Eliza'nın paylaştığı videoda boynunda tasma ve metal zincir bulunan küçük bir maymunun kimliği belirsiz bir adam tarafından çekildiği görülüyor. Eliza başkalarından bu tür deneyimler için para harcamamalarını rica etti.
  • TikTok'ta ağlayarak anlattı... 7 milyondan fazla izlenme aldı

    "Tek yapmak istediğim TikTok'ta gördüğüm gibi bir maymunu tutmaktı" diyen Eliza "Ama zor yoldan öğrendim. Daha önce hiç Tayland'a gitmemiştim ve hiçbir şeyden haberim yoktu" diye ekledi.
  • TikTok'ta ağlayarak anlattı... 7 milyondan fazla izlenme aldı

    Pek çok kişi Eliza'ya uyarısı için teşekkür ederken, bazıları da onu önceden araştırma yapmadığı için eleştirdi. 
  • TikTok'ta ağlayarak anlattı... 7 milyondan fazla izlenme aldı

    TikTok'ta 6.9 milyon takipçisi olan Eliza'nın videosu kısa sürede 7.3 milyondan fazla görüntülenme aldı.

    *Haberin görselleri Rory Eliza'nın TikTok hesabından alınmıştır.

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