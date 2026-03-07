Güne sıcak suyla başlamak moda oldu! TikTok'ta yeni sağlık trendi: Sabahları sıcak su içmek gerçekten sindirimi hızlandırıyor mu, yoksa sadece bir internet efsanesi mi?
Sosyal medyada hızla yayılan yeni bir sağlık trendi dikkat çekiyor: Sabahları sıcak su içmek. Bazı kullanıcılar bunun sindirimi kolaylaştırdığını, şişkinliği azalttığını ve hatta kilo vermeye yardımcı olduğunu öne sürüyor. Peki gerçekten sadece sıcak su içerek bu etkileri görmek mümkün mü?
TikTok’ta son günlerde en çok konuşulan wellness alışkanlıklarından biri oldukça basit: Güne sıcak suyla başlamak. Pek çok kişi bu yöntemin sindirimden cilt sağlığına kadar birçok faydası olduğunu iddia ediyor. Ancak uzmanlar bu trendin gerçekten işe yarayıp yaramadığı konusunda ne söylüyor?
SOSYAL MEDYANIN YENİ SAĞLIK TRENDİ: SICAK SU
Son yıllarda sosyal medyada sağlık ve wellness trendleri hız kesmeden yayılmaya devam ediyor. Bağırsak sağlığı için prebiyotik içecekler, uykuya yardımcı olduğu iddia edilen karışımlar ve limonlu su akımlarının ardından şimdi de sabahları sıcak su içme alışkanlığı gündemde. TikTok ve Instagram’da birçok kullanıcı, güne sıcak suyla başlamanın sindirimi kolaylaştırdığını ve şişkinliği azalttığını iddia ediyor.
DOĞU TIBBINDAN GELEN BİR ALIŞKANLIK
Aslında sabahları sıcak ya da ılık su içmek yeni bir fikir değil. Geleneksel Çin tıbbı ve Ayurveda gibi binlerce yıllık sağlık sistemlerinde bu alışkanlık uzun zamandır öneriliyor.
Bu yaklaşımlara göre soğuk içecekler sindirim sistemini yavaşlatabiliyor. Buna karşılık sıcak suyun mide ve bağırsakların daha rahat çalışmasına yardımcı olduğu düşünülüyor.
Bazı uzmanlar da sıcak suyun özellikle sabah saatlerinde sindirim sistemini harekete geçirmeye yardımcı olabileceğini belirtiyor. Ancak bu görüşlerin büyük kısmı geleneksel uygulamalara dayanıyor.
BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE SÖYLÜYOR?
Bilimsel çalışmalar sıcak suyun sindirim üzerindeki etkilerine dair sınırlı veriler sunuyor. 2016 yılında yapılan bir araştırmada safra kesesi ameliyatı geçiren hastalar incelendi.
Ameliyattan sonra sıcak su içen hastaların gaz çıkarmaya daha erken başladığı görüldü. Buna rağmen sıcak suyun bağırsak hareketlerini belirgin şekilde hızlandırdığına dair güçlü bir kanıt bulunamadı.
Bazı küçük çalışmalar ise soğuk içeceklerin mide boşalmasını biraz daha yavaşlatabileceğini öne sürüyor. Ancak uzmanlar bu çalışmaların kapsamının dar olduğunu ve günlük hayatta hissedilir bir fark yaratıp yaratmadığının net olmadığını vurguluyor.
GERÇEKTEN “DETOKS” ETKİSİ VAR MI?
Sosyal medyada sıkça dile getirilen bir diğer iddia da sıcak suyun vücudu “detoksifiye ettiği”. Ancak uzmanlara göre insan vücudunun zaten doğal bir detoks sistemi bulunuyor. Karaciğer ve böbrekler zararlı maddeleri temizleme görevini sürekli yerine getiriyor.
Bu nedenle sıcak suyun mucizevi etkiler yaratmasından ziyade, gün içinde yeterli su tüketmenin genel sağlık açısından daha önemli olduğu belirtiliyor. Kısacası sıcak su içmek zararlı değil, ancak tek başına sağlık sorunlarını çözebilecek sihirli bir yöntem de değil.
Kaynak: The New York Times