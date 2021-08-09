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TikTok'un sahibi halka arzı değerlendiriyor

TikTok'un sahibi ByteDance Hong Kong'da halka arzı değerlendiriyor.

TikTok'un sahibi halka arzı değerlendiriyor

Financial Times gazetesinin haberine göre Çinli kısa süreli video paylaşım uygulaması TikTok'un sahibi olan ByteDance Çinli regülatör kuruluşların endişelerinin giderilmesinin ardından gelecek yıl başında Hong Kong'da halka arzı değerlendiriyor.

Habere göre şirket regülatör kuruluşların talep ettiği tüm yasal belgeleri sunmaya devam ediyor. Yasal belgelerin Eylül ayında tamamlanması ve başvurunun yapılması hedefleniyor.

Öte yandan ByteDance sözcüsü ise haberin doğru olmadığını açıklamasına karşın ek bilgilendirme yapmaktan sakındı.

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