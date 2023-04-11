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Haberler Gündem 3. Sayfa TikTok videosu çeken öğrenciler elektrik akımına kapıldı! - Haberler
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2 üniversiteli vagonun üzerinde video çekiyordu! Akıma kapıldı!

Bilecik'te kan donduran bir olay yaşandı. İstasyondaki tren vagonu üzerinde sosyal medya hesapları için video çekmek isteyen üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Önder Ü. ve 19 yaşındaki Eray A. elektrik akımına kapılarak yaralandı. Yaralı öğrencilerden Eray A.'nın durumunun iyi olduğu, Önder Ü.'nün ise iç organlarında ciddi hasar meydana geldiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi

TikTok videosu çeken öğrenciler elektrik akımına kapıldı! - Haberler
DHA

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencisi Önder Ü. (20) ve Eray A. (19), dün akşam İstasyon Mahallesi´nde bulunan eski tren garına görevlilerden gizli girerek, park halindeki boş yük vagonun üzerine çıktı.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

DHA'da yer alan habere göre sosyal medya hesapları için fotoğraf ve video çekmek isteyen ikili yüksek gerilim hattından geçen elektrik akımına kapıldı.

İKİ ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan üniversite öğrencileri, ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

BİRİNİN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Yaralı öğrencilerden Eray A.'nın durumunun iyi olduğu, Önder Ü.'nün ise iç organlarında ciddi hasar meydana geldiği ve hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Eskişehir Şehir Hastanesi´ne sevk edildiği belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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