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        Haberler Magazin TikTok’ta şoke eden görüntüler! Laz Kızı gitti “Donsuz Kelly” geldi!

        TikTok'ta şoke eden görüntüler! Laz Kızı gitti "Donsuz Kelly" geldi!

        Sosyal medya platformlarından biri olan TikTok'ta para kazanabilmek için müstehcen görüntüler veren Laz Kızı lakaplı kişi, geçtiğimiz günlerde Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınmıştı. Bu sefer de "Donsuz Kelly" lakaplı kullanıcı gündeme geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2023 - 16:11 Güncelleme: 01.12.2023 - 16:11
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        TikTok hesabında para karşılığı müstehcen içerikli canlı yayıp yapıp 1 saatte 100 bin lira topladığı öne sürülen G.D. gözaltına alınmıştı. 35 yaşındaki kadın ifadesinin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmişti. Bu olayın üstüne şimdi de "Donsuz Kelly" lakaplı kullanıcı gündeme geldi.

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        “Laz Kızı” lakaplı kişinin emniyetteki ifadesinde "Yayınlar yapıyordum, o yayınımda ben bilerek göğsümü açmadım, gergindi düğmem koptu. O gün ki yayınımdan sadece 7 bin 500 lira kazandım. Aylık da 20 ilâ 30 bin lira kazanıyordum. Şimdi hesabımı dondurdum. Ailem açmama izin vermiyor" dediği öğrenilmişti ve kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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        Bu olayın ardından benzer bir kullanıcı daha gündem oldu. “Donsuz Kelly” lakaplı kişi TikTok’ta yaptığı müstehcen yayınlarla dikkatleri üzerine çekti.

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        “Donsuz Kelly” lakaplı kişi TikTok’ta yaptığı müstehcen yayınlarla "20-25 yaşlarında dolgun maaşlı, arabası olan, evi olan bir sevgili arıyorum. Maaşı en az 10 bin olsun, benim masraflarımı karşılayabilecek bir sevgili arıyorum" ifadelerini kullandı.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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