TİM ve THY'den ihracat için iş birliği

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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türk Hava Yolları (THY),küresel ticarette Türk ihracatçısına büyük avantaj sağlayacak dev bir iş birliğine gitti. 61 ihracatçı birliği, 27 sektörü ile 100 bin ihracatçının Türkiye'deki tek çatı kuruluşu olan TİM’in, ihracatçının hava kargo taşımacılığında maliyetlerini azaltarak ihracatını artırması için yaptığı çalışmalar THY ile önemli iş birliği anlaşması ile sonuçlandı.

TİM’in, ihracatçının daha çok kargo taşımacılığından faydalanması adına THY ile yaptığı iş birliği sonucu ihracatçıya indirimli hava kargo taşımacılığı imkanı sağlandı. TİM ile THY’nin lojistik markası Turkish Cargo iş birliğinde, ihracatçıların hangi destinasyonlara, hangi ihraç malını, hangi miktarda göndermek istediği araştırıldı. Bu çalışmalar sonucu hayata geçirilen proje ile Turkish Cargo ihracatçılara 22 ülkedeki 28 farklı destinasyon için yüzde 10-30 arasında değişen oranlarda indirim uygulayacak.

İş birliği anlaşmasıyla ilgili yapılan protokol töreni TİM Dış Ticaret Kompleksi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ve Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı’nın katılımıyla gerçekleşti.

TÜRK İHRAÇ ÜRÜNLERİ YÜZDE 30 İNDİRİMLE TAŞINACAK

TİM Başkanı İsmail Gülle, sınırların kapandığı, pandeminin en zorlu anlarında, Turkish Cargo’nun, Türk ürünlerini sayısız destinasyona güvenli ve hızlı şekilde teslim ederek ihracat ailesinin yanında olduğunu söyledi. Gülle, “Pandemi etkisinin en yoğun hissedildiği Mayıs ayında, Hava yolu ile ihracatın payı yüzde 10’u aştı. İnşallah bu protokolle de, Hava yoluyla ihracatın payını çok daha yukarılara taşıyacağız. Geçtiğimiz Eylül ayında açıkladığımız en yüksek Eylül ayı ihracat rakamımızda ve Ekim ayında açıkladığımız Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamında ürünlerimizin müşterilere hızla ulaşmasını sağlayan Turkish Cargo’nun katkısı oldukça büyük. Çünkü ihracat bir takım işi. İhracatçının aldığı her sipariş, finansmanıyla, üretimiyle, pazarlamasıyla, lojistiğiyle organizasyon gerektiren ciddi bir süreç. Turkish Cargo da, küresel salgının en zorlu döneminde ihracatın lojistik yükünü başarıyla sırtlayarak “Güvenilir Tedarikçi Liman Türkiye” algısına da önemli bir destek verdi.2-3 gün içinde dünyanın bir ucuna ürünlerimizi güvenle ihraç ediyoruz” dedi.

Hava kargonun her zaman büyük bir avantaj olduğunu vurgulayan İsmail Gülle işbirliği hakkında şu bilgileri verdi:“TİM-THY işbirliğiyle beraber, Turkish Cargo; ABD, Avusturya, Azerbaycan, Bangladeş, Belçika, Çin, Hindistan, Hong Kong, İsveç, Katar, Kırgızistan, Kuveyt, Lübnan, Malezya, Mısır, Norveç, Pakistan, Sri Lanka, Tunus, Tayland, Ürdün ve Vietnam’daki 28 destinasyona, Türk ihraç ürünlerinin hava kargo ile taşınmasında, yüzde 10 ila yüzde 30 indirim uygulayacak. Destinasyonları, lojistikte hangi noktaların yoğun biçimde kullanıldığını ve bu noktalara ihracat miktarını analiz ederek, ihracatçımızın maksimum verim alacağı şekilde belirledik. Bu iş birliğimizin, Ülkemiz ihracatı için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Türkiye ihracatla yükselecek, ihracat da Türk Hava Yolları’nın kanatlarında yükselecek.”

KAMPANYALAR İLE İHRACATTA YÜZDE 105'LİK ARTIŞ

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı TİM iş birliğiyle, Türkiye’nin ihracat seferberliği kapsamında Turkish Cargo olarak yeni ihracat teşvik kampanyasını açıklamaktan mutluluk duyduklarını belirterek şunları söyledi: “Geçtiğimiz üç yıl içerisinde ihracat meclislerimiz ile gerçekleştirdiğimiz muhtelif kampanya çalışmalarımız sonucunda ürün bazında toplamda yüzde 40’tan yüzde 105’e varan ihracat artışları sağlanmıştır. THY’nin lojistik markası Turkish Cargo’nun açtığı her yeni uçuş noktasıyla birlikte o ülkeye yapılan ihracatımızın artmış olduğunun bilincinde olarak, Türk ihracatçısının yeni pazarlara açılmasını ve mevcut pazarlarda ise ihracat ürünlerinin transfer uçuşlarına gerek bırakmaksızın direk ve en hızlı şekilde taşınmasını sağlıyoruz. Turkish Cargo olarak aynı yolcuda olduğu gibi kargoda da dünyanın en çok noktasına uçan hava kargo markası haline geldik.

Yolcu uçakları ile yapılan kargo taşımacılığının yanı sıra kargo uçakları ile ulaştığımız destinasyon sayısını geçtiğimiz dört yıl içerisinde 55 noktadan tam 95 noktaya çıkardık.Hava kargo lojistiğinde kat ettiğimiz her merhalenin ülkemizin zenginlik ve ekonomik gelişimine doğrudan etki yapacağının bilincinde olarak özellikle ihracatçılarımızı merkeze alarak ülkemize değer ve rekabet gücü katmayı hedefliyoruz. Türk Hava Yolları’nın, dünyada bir benzeri olmayan eşsiz yolcu ve kargo network’ünün sunduğu büyük avantajı kullanarak; Türk ihracatçısının ürettiği katma değerli ürünleri dünyanın dört bir yanına ulaştırarak pazar çeşitliliğine katkı sağlamaya ve uluslararası arenada Türk iş dünyasına rekabet avantajı kazandırmaya devam ediyoruz.”

5 MİLYAR DOLARLIK EK İHRACAT GELİRİ

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı şöyle devam etti: “Türkiye İhracatçılar Meclisi önderliğinde ihracatçılarımızla yapılan anket çalışmaları neticesinde ihracatımız için stratejik öneme sahip olduğunu belirlediğimiz toplam 28 destinasyonda Mart sonuna kadar toplam 75.000 tonluk kapasiteyi yüzde 10 ile yüzde 30 arasında değişen indirim oranlarıyla ihracatçılarımızın hizmetine sunuyoruz. İhracatçımıza ayrılan bu ek kapasitenin tümüyle değerlendirilebilmesi durumunda hepsi katma değeri yüksek ihracat ürünlerinden toplam 5 milyar doların üzerinde bir ek ihracat gelirine ulaşılması mümkün hale geliyor. En batıda Amerika Birleşik Devletleri’nden en doğuda Hong Kong’a, Malezya’ya, en güneyde Hindistan’dan en kuzeyde Norveç’e kadar uzanan ve 4 kıtayı kapsayan bu kampanya ile birlikte ihracatçılarımızın rekabet güçlerini daha da arttıracaklarına olan inancımız tamdır. Turkish Cargo olarak, ihracatçımızın imkan ve kabiliyetlerini arttırmaya, güvenilir lojistik ortağı olmaya ve küresel ticari faaliyetlerinde kolaylaştırıcı rol oynamaya bugün olduğu gibi gelecekte de devam etmeye kararlıyız.”