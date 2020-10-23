ABD seçimleri için, Time'dan 100 yıllık geçmişinde bir ilk! - Haberler

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ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşecek Başkanlık Seçimlerine sayılı günler kalmışken, Amerikan Time dergisi de konuya ilişkin bir kapak hazırladı.

Seçimlerde oy kullanmanın tarihi bir öneme sahip olduğunu vurgulan Time, "Dünyayı, yaklaşan ABD seçimlerinin sonucundan daha fazla şekillendirecek çok az olay var. Yaklaşık 100 yıllık geçmişimizde ilk kez, ABD baskımızın kapağındaki logomuzu şu zorunlulukla değiştirdik: Hepimiz oy kullanma hakkını kullanmalıyız." açıklamasında bulundu.

Okuyucularına nasıl güvenli oy kullanacaklarına dair bir kılavuz da sunan Time dergisi, 2020 seçim kampanyasına ilişkin özel bir raporu da okuyucularıyla paylaştı.

"OY VEREREK SESİNİ VE GÜCÜNÜ KULLANMAYA KARARLI"

Kapaktaki sanat eserinin sahibi Shepard Fairey, "Portredeki özne pandemi sırasında demokrasiye ek zorluklar olduğunu bilse de, oy vererek sesini ve gücünü kullanmaya kararlı" değerlendirmesinde bulundu.