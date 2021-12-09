TIME'ın anketinde şaşırtan sonuç 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

ABD'li TIME dergisi her yıl 'Yılın Kişisi'ni seçiyor. Dergi aynı zamanda okuyucuları için de bir anket açarak 'Yılın Kişisi'nin seçilmesini istiyor.

Ancak TIME'ın bu yıl açtığı 'yılın kişisi' anketinin kazananı herkesi şaşırttı. COVID-19 hakkındaki açıklamaları sonrası "yalan haber yaymak" suçundan soruşturma açılan ve yolsuzluk iddialarının odağında yer alan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, TIME'ın kullanıcılara açık anketinde 'Yılın Kişisi' seçildi.

İKİNCİ SIRADA DA TRUMP YER ALDI

Yaklaşık 9 milyon kişinin katıldığı ankette eski ABD Başkanı Donald Trump ise ikinci sırada yer aldı. Bolsonaro'nun geçtiği isimler arasında Putin karşıtı Rus muhalif Alexey Navalny ve sağlık çalışanları da yer alıyor.

Destekçilerinin oyları ile ilk sıraya çıkan Bolsonaro, 21 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı yayında, kaynağı belli olmayan bir rapor paylaşarak COVID-19 aşısı olan bazı kişilerde AIDS görüldüğü söyleminde bulunmuş ve bu iddialar kısa sürede yetkili kurumlar tarafından yalanlanmıştı. Açıklama sonrası Facebook ve Instagram gibi platformlar yalan bilgiler içermesi nedeniyle yayını kaldırmıştı.

2021 için 'Yılın Kişisi' sonuçları ise derginin editörleri tarafından belirlenecek ve 13 Aralık'ta açıklanacak.