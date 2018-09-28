Timuçin Esen kimdir? sorusu SHOW TV ekranlarına gelen ve izleyiciden büyük ilgi göre Gülperi dizisi ile birlikte gündeme geldi. Gülper'de başrol karakterlerinden Kadir'i canlandıran Timuçin Esen'in hayatından detaylar merak konusu oldu. Timuçin Esen'in hayatından detaylar haberimizde.

TİMUÇİN ESEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

14 Ağustos 1973 yılında doğdu. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde 2 yıl olmuştur. Ardından Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne geçer. İtalya ve ABD'de de tiyatro eğitimi almıştır. Los Angeles’taki California Insitute of the Arts Üniversitesi’nde 7 yıl sinema - yönetmenlik üzerine master yapmıştır. Ayrıca ABD’deki ünlü oyuncu koçu Larry Moss’un öğrencilerinden biridir.

Gurbet Kadını dizisiyle ilk kez seyirciyle buluştu. Hırsız Polis dizisiyle izleyiciden büyük bir beğeni topladı. 2016 yılında Bodrum Masalı adlı dizide rol aldı. Şimdilerde ise Timuçin Esen ‘Gülperi’ dizisinde Kadir Esen karakterini canlandırmaktadır.

TİMUÇİN ESEN'İN TİYATRO OYUNLARI:

2006-2008 - Mikado'nun Çöpleri

TİMUÇİN ESEN'İN DİZİ VE FİLMLERİ:

2018 – Gülperi

2018 - Müslüm

2017 - Martıkların Efendisi

2016 – Bodrum Masalı

2015 – Gönül İşleri

2014 - Vicdan

2013- Senin Hikayen

2012 - Kumun Tadı

2011 - Labirent

2008 – Göl

2005 - Gönül Yarası

2005-2007 - Hırsız Polis (dizi)

2003 - Yazı Tura

2003 - Deliyle Geçen Gece 2003

2003-2004 - Gurbet Kadını (dizi)

KADİR AYDIN (TİMUÇİN ESEN)

Ailenin en büyük çocuğu olarak dünyaya gelen Kadir’in hayatı babasının onları terk etmesiyle alt üst olmuştur. O gün babası gibi biri olmayacağına dair kendisine söz verir. Ne olursa olsun ailesini yüz üstü bırakmayacaktır ve bir gün baba olursa çocuğunu asla parçalanmış bir ailede büyütmeyecektir. Bir başına üç çocuğu büyütmek zorunda kalan annesine en büyük desteği Kadir vermiştir. Kardeşlerine hem abilik hem babalık yapar. Çok başarılı bir avukattır. Fakülte yıllarında tanıştığı Şeyma ile evlidir. Artemis adında bir kızı vardır. Kızı ile muhteşem bir ilişkiye sahiptir. Karısıyla yaşadığı sorunları kızı için görmezden gelemeye çalışır. Çünkü asla kendi babası gibi olmayacak ve ne olursa olsun ailesini parçalamayacaktır. Ama hayat sürprizlerle doludur ve Kadir’i kendi doğrularıyla karşı karşıya getirir. Kızının mutluluğu ile kendi mutluluğu arasında bir seçim yapmak zorunda kalacağından habersizdir.

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