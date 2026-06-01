        Haberler Gündem Timur Cihantimur'un duruşma tarihi belli oldu

        Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur'un hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

        Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te 17 yaşında olan ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur'un karıştığı kaza sonucu hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin ölümüne ilişkin davada duruşma tarihi belli oldu. Cihantimur, iade işlemlerinin tamamlanması halinde 8 Temmuz günü ilk kez hakim karşısına çıkacak.

        Giriş: 01 Haziran 2026 - 22:03 Güncelleme:
        Duruşma tarihi belli oldu

        Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te 17 yaşında olan ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpmış, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybederken orada bulunan diğer kişiler yaralanmıştı.

        Kazanın ardından Cihantimur'un annesi Eylem Tok, iddiaya göre aralarında baba Bülent Cihantimur'un da bulunduğu kişilerle oğlunu iş birliği halinde kaza yerinden kaçırarak ilerleyen zamanda yurt dışına çıkarmıştı. Olaya ilişkin Timur Cihantimur'a yönelik yürütülen soruşturma tamamlanmış ve hakkında 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan olay tarihinde 17 yaşında olduğu da dikkate alınarak 1 yıl 9 aydan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Öte yandan, Cihantimur hakkında kırmızı bülten talepnamesi düzenlenmiş, ABD'den iadesinin beklendiği de ifade edilmişti.

        İade işlemlerinin tamamlanması halinde 8 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak.

        Hazırlanan iddianame, Gaziosmanpaşa 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamenin kabul edilmesinin ardından ise mahkeme tarafından tensip zaptı hazırlandı. Zabıt evrakında, sanığın eylem tarihinden sonra yurt dışına kaçtığı, her ne kadar yabancı ülkede bir süre gözaltı, tutuklu kalmış ise de sanığın tutukluluk halinin devamına, tanıkların yapılan yargılamada dinlenilmesine karar verildiği belirtildi.

        Diğre yandan, Timur Cihantimur'un, ABD'de süren iade işlemlerinin tamamlanması ve Türkiye'ye getirilmesi halinde 8 Temmuz günü saat 13.30'da hakim karşısına çıkacağı da aktarıldı.

        CHP Kurultayına mali inceleme
